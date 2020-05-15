Trafik polisleri taksi şoförlerine daha önce ehliyet, ruhsat sorardı artık maske ve kolonya soruyor

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede ticari taksilere yönelik olarak bir dizi kontrolde bulundu.

Alparslan Türkeş Meydanı’nda araçları durduran ekipler, sürücülerin kişisel ve araçları için hijyen bakımı yapıp yapmadıklarını sordu, araç içinde kolonya ve sürücülerin maskelerinin olup olmadığını kontrol etti.

Aynı zamanda ticari taksiler içinde müşterilerin 3 kişiden fazla taşınmaması yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ticari taksilerde müşteri ve sürücülerin temas etmesi muhtemel, kapı kolu, cam açma düğmesi ve koltukların dezenfekte edilmesi konusunda da kontrollerde bulunarak, sürücüleri uyardı.

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