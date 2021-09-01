Trenlerde yeni dönem başlıyor: Zorunlu olacak

Covid-19 önlemleri kapsamında tren seyahatlerinde 6 Eylül Pazartesi'den itibaren yeni dönem başlıyor. Konya'da açıklama yapan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık Genel Müdürü Hasan Pezük, 6 Eylül tarihinden itibaren trenlerde aşı kartı ve PCR testi zorunluğu uygulaması başlatılacağını belirtti.

Koronavirüsle mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkün"

Pezük, ''Covid 19 tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığımızın genelgesi doğrultusunda 6 Eylül’den itibaren şehirlerarası trenlerde seyahat edecek yolcularımızın aşı kartlarını ya da 48 saat içinde yaptırılan negatif PCR test sonuçlarını ibraz etmeleri gerekmektedir. Covid-19 ile mücadelede başarılı olmak ancak hepimizin duyarlı olması ile mümkündür'' diye konuştu.

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