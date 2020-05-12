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Koronavirüs Trump sınıfta kaldı Amerikalıların yarısı hükümetin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğunu düşünüyor
DÜNYA

Trump sınıfta kaldı: Amerikalıların yarısı hükümetin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğunu düşünüyor

ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü, Trump hükümetinin koronavirüsle mücadelede başarısız olduğu görüşünü paylaştı. Katılımcıların yüzde 56’sı artan ölümler, yüzde 58’i de yıl sonuna doğru potansiyel ikinci dalga salgın için hükümetin yeterince önlem almadığını savundu. Her 10 katılımcıdan 4’ü Kovid-19’a yakalanmış birini şahsen tanıdığını kaydederken, bu oran önceki ayın verilerine göre iki katına çıktı.

Haber Merkezi AA
Vaka sayısının 1 milyonu aştığı ABD'de Trump hükümeti yoğun eleştirilere hedef oluyor.
Vaka sayısının 1 milyonu aştığı ABD'de Trump hükümeti yoğun eleştirilere hedef oluyor.

ABD’de yapılan bir ankette, katılımcıların yüzde 54’ü, Trump hükümetinin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yetersiz olduğu görüşünü paylaştı.

CNN’nin SSRS’ye yaptırdığı ankete göre, katılanların yüzde 54’ü Kovid-19’la mücadelede hükümete genel olarak "yetersiz" notu verdi. Katılımcıların yüzde 56’sı artan ölümler, yüzde 58’i de yıl sonuna doğru potansiyel ikinci dalga salgın için hükümetin yeterince önlem almadığını savundu.

Her 10 katılımcıdan 4’ü Kovid-19’a yakalanmış birini şahsen tanıdığını kaydederken, bu oran önceki ayın verilerine göre iki katına çıktı.

Siyasi tutum Kovid-19’a bakışı değiştiriyor

Ankette, Kovid-19 salgınına yönelik ülkedeki siyasi parti seçmenlerinin bakış açısı farklılığı da dikkat çekti.

Demokrat seçmenlerin yüzde 82’si hükümetin salgınla mücadelede yetersiz olduğunu düşünürken, Cumhuriyetçiler'in yüzde 80'i ise iyi iş yaptığını söyledi.

Cumhuriyetçiler'in yüzde 81’i hükümetin Kovid-19 bağlantılı ölümlerin 100 bine çıkmaması için yeterince çaba sarf ettiğini savunurken, bu oran Demokratlar'da yüzde 13’te kaldı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın koronavirüs ile ilgili açıklamalarına ilişkin ise Cumhuriyetçiler'in yüzde 84’ü güvendiğini söylerken, Demokratlar'ın sadece yüzde 4’u başkana inandığını kaydetti.

Anketin 7-10 Mayıs tarihleri arasında ülke genelinden rastgele seçilen 1112 yetişkin üzerinde yapıldığı belirtildi.

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