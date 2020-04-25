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Koronavirüs TÜBİTAK Başkanı Gelecek hafta Kovid-19ın genetik karakterizasyonunu çıkaracağız
TÜRKİYE BİLİMSEL GELİŞMELER

TÜBİTAK Başkanı Mandal koronavirüs aşısı ve ilacı için tarih verdi

TÜBİTAK Başkanı: Gelecek hafta Kovid-19'ın genetik karakterizasyonunu çıkaracağız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 25'i üniversite toplam 41 kuruluşun oluşturduğu 'Covid-19 Türkiye Platformu'nun seferberlik halinde ilaç ve aşı çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. Mandal, "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanacak" dedi. İzole edilmiş virüsün genetik karakterizasyonunun yapılması gerektiğine dikkat çeken Mandal şu gelişmeyi de açıkladı: "Gelecek hafta içerisinde bu virüsün genetik karakterizasyonunu çıkarmış noktasında olacağız. Bu durum, bu ülkenin yetkinliğini gösteriyor."

Haber Merkezi DHA
Prof. Dr. Hasan Mandal
Prof. Dr. Hasan Mandal

Dünyayı saran koronavirüs salgınına karşı çalışmalarını hızlandıran TÜBİTAK, aşı ve ilaç geliştirme projelerini sürdürüyor. Bu kapsamda TÜBİTAK desteği ile oluşturulan 'Covid-19 Türkiye Platformu' çatısı altında 25 farklı üniversite, 8 kamu araştırma kurumu, 8 firmadan toplam 225 araştırmacı, çalışma yürütüyor.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen aşı ve ilaç çalışmalarını anlattı.

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"Topyekün bir seferberlik"

Mandal, pandemi öncesinde son 5 yıl içinde TÜBİTAK olarak Türkiye'deki ilaç ve aşı geliştirmelerine 2,3 milyar TL kaynak ayırdıklarını kaydetti.

Mandal, "Bizim çalıştığımız kurumlarımız bu işe bugün başlamadı. Bu şu anda bizim kendimizi gösterme zamanımız. Araştırmacılarımız, firmalarımız olarak ve ülkemiz olarak biz bunu yapabileceğimiz noktasındayız. Ülkemizin en seçkin araştırma grupları, bilim insanları bu iş için çözüm üretme noktasında gece gündüz çalışıyor. Covid-19 Türkiye Platformu'nda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili topyekun bir seferberlik söz konusu" şeklinde konuştu.

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"16 proje yürürlükte"

Mandal, TÜBİTAK olarak, Covid-19 ile ilgili aşı ve ilaç çalışmalarına, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinesinde Aralık ayının sonundan itibaren başladıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

  • "Biz bununla ilgili hocalarımızdan 9 ay veya 12 aylık zaman dilimi içerisinde projelerini gerçekleştirilebilecek olanlardan önerilerini aldık. 10 günde projelerin alımı, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması gerçekleştirildi. Başlangıçta 14 projeyle başlandı. Daha sonra 15 ve yakın zamanda da 16 proje şu an yürürlükte. Bu projelerden hem ilaçla hem aşısıyla ilgili gruplarımız var. Bu oluşan platformun en büyük özelliği bu yapılar birbirinden bağımsız çalışmıyor. Dolayısıyla hem ilaç grubundakiler hem de aşı grubundakiler bir sinerji halinde çalışıyor."

"Virüse çözüm olabilecek 26 melokül"

İlaç grubundakilerin moleküllerinin modellenmesine 10 bin molekül üzerinden başlandığını belirten Mandal, "İn siliko çalışmalar sonrasında bu virüse çözüm noktası oluşturabilecek noktada 26 tane molekül belirlendi. Bununla ilgili şu an sentez çalışmaları başladı. Bir taraftan molekül çalışması gerçekleşti. Daha sonra bununla ilgili çalışmanın sentez ve takibinde de üretimle ilgili bir yapı başlamış oldu. Bunun memnuniyet verici bir gelişme olduğunu söyleyebilirim. Bunun arkasında çok farklı gruplarımız var" ifadelerini kullandı.

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"Virüsün genetik karakterizasyonunu çıkarmış olacağız"

Mandal, Türkiye'de yapılan en başarılı çalışmaların değişik gruplar tarafından virüsün izole edilmesi aşaması olduğunu kaydederek, bunun takibinde izole edilmiş virüsün genetik karakterizasyonunun yapılması gerektiğine dikkat çekerek sözlerini şöyle sürdürdü:

  • "Yeni karşılaştığınız bir virüsle mücadele edebilmeniz için onu tanımanız ve doğru tanımlamanız lazım. Akabindeki tüm aşamalar buna bağlı. Bunun için de öncelikle bunun tüm dışsal koşullardan izole edilmesi ve takibinde de bu virüsün genetik karakterizasyonunun yapılması lazım. Gelecek hafta içerisinde bu virüsün genetik karakterizasyonunu çıkarmış noktasında olacağız. Bu durum, bu ülkenin yetkinliğini gösteriyor. Biz bu virüsü artık tanıyoruz ve bununla hem ilaç tarafında olsun hem aşı tarafında olsun nasıl mücadele edeceğimizin en önemli göstergeleri arasında olacak."

"Bu yaz üretme noktasında olacağız"

Aşı ve ilaç için tarih veren Mandal, "Klinik öncesi aşamaları ilaç için bu yaz aylarında belki daha da erken biz bunu sentezleme ve üretme noktasında olacağız. Aşı çalışmalarında ise 9 aylık bir zaman dilimi içinde klinik öncesi aşama tamamlanmış olacak.Takibinde sürecin yönetim başarısında örnek ülke noktasında olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

Ülkemizde aşı geliştirilebilir ama üretilebilir mi?

Mandal, "Şu soru hep soruluyor; 'Ülkemizde aşı geliştirilebilir ama üretilebilir mi?'Türkiye'de belki beşeri ilaç fabrikamız yok; ama daha önceki hazırlanmış Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığımızın ilgili yönetmelikleri kapsamında bizim hayvan aşısı üretimi için yetkin firmalarımız var. Bu yetkinlikteki firmalar gerekli koşulları sağladıklarında aynı zamanda beşeri ilaç ve aşı üretebilmek için de yetkilendirilebiliyorlar. Ülkemizde inşallah aşı çalışmaları araştırma noktasını tamamladığında aşı da üretilebilecek" ifadelerini kullandı.

Koronavirüsü yenen doktor ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
FOTOĞRAF 8
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Koronavirüsü yenen ve gönüllü bağışçı olan Dr. Kürşat Demir, Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi'nde immün plazma bağışı yaptı.
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Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ümmün plazma işlemi sırasında açıklamada bulundu. Kınık, kan verebilecek özelliklerdeki sağlıklı bağışçıların kanlarını alacaklarını bildirerek İyileştikten sonra üzerinden 14 gün geçmiş olması gerekiyor. Bir de özellikle gebe kalmış kadınlarda bebekle anne arasında kan uyuşmazlığı olabileceğinden ve hastalarda bu olumsuz etki oluşturabileceğinden onlar dışında bütün iyileşmiş ve şifa bulmuş kahramanlarımızı bekliyoruz dedi.
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GÜNDE 750 BAĞIŞÇIDAN İMMÜN PLAZMA ALABİLECEK DURUMDAYIZ Kınık, İstanbul, Gaziantep, Trabzon, İzmir, Ankara, Adana, Samsun, Bursa, Antalya ve Denizli olmak üzere 10 il ve 13 noktada bu işlemleri başlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:
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Buralar en çok vakaların görüldüğü ve bu anlamda iyileşme oranlarının da en fazla görüldüğü illerimiz. Bu illerimizde 4 tane mobil TIR'ımız, hastalarımızın ayağına gidecekler. Şuan iyileşmiş hasta sayımız az. Ama önümüzdeki haftadan itibaren bu geometrik olarak artacak. Dolayısıyla uyguladığımız testin miktarı arttıkça semptom göstermeden iyileşmiş vakaların da tespiti yapılabilmiş olacak. Dolasıyla hem hastaneden tedavi görüp çıkmış hem farkına varmadan iyileşmiş olan hastalarımızla ilgili büyük bir havuzumuz önümüzdeki haftalarda elimize ulaşacak. Şuanki kapasitemiz Kızılay olarak günde 750 bağışçımızdan immün plazma alabilecek durumda. Ülke genelindeki eğitim ve araştırma hastaneleri ve üniversite hastanelerimizle beraber baktığımızda Türkiye'de yeteri kadar plazma alabilme kapasitesi var. Bu kapasiteyi biz istediğimiz anda artırabiliriz. Dolayısıyla kan vermek isteyen bağışçımız bizimle temasa geçtikten sonra şartlara uygunsa verebilir. 1 hasta 6 insana şifa olacak, 6 insanı ölümün kıyısından hayat tarafına çekebilecek.
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ELİMİZDEKİ BÜTÜN SİLAHLARI CEPHEYE SÜRMEK DURUMUNDAYIZ İmmün plazma tedavisinin tamamlayıcı bir tedavi olduğunu belirten Kınık, Bu yöntem 1890 yıllarından beri antibiyotik çağı öncesinde tıpçıların uyguladığı, bu virüsten önce de Sarsda, H1N1’de, Ebolada kullanılmış olan bir metot. Fakat bugün Covid-19'un resmen kürünü sağlayabilecek bir ilaç ve aşı bulunmadığı için elimizdeki bütün silahları cepheye sürmek durumundayız. Bu plazma tedavisi özellikle ağır vakaların iyileşmesini hızlandırıyor, bu bilimsel olarak kanıtlı. Hastalık ve ölümle ilgili riskleri düşürüyor, bu da kanıtlı. Ve tamamlayıcı bir tedavi olarak veriliyor. Özellikle yoğun bakımlarda hastanın solunum cihazına kalış süresini azalttığı da kanıtlı. Bu bize birçok fayda sağlayacak. Yoğun bakımlarda kalış süresi azalınca kapasitemiz artmış olacak ve daha fazla yoğun bakım ve cihaz kullanacak hastaya erişmiş olacağız diye konuştu.
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BUNU BİR VATANDAŞLIK GÖREVİ OLARAK GÖRÜYORUM Covid-19 hastalığını yenen Operatör Dr. Kürşat Reşat Demir ise 3 hafta önce ilk semptomların başladığını ifade ederek,
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Bir grip gibi kırgınlık, halsizlik, üşüme tarzında şikayetlerim oldu. Bir sonraki gün ateşim başladı. Onun devamında çok hızlı bir şekilde ateş yükseldi ve bir sonraki gün de öksürük eklendi. Her şey hızlı gelişti. Bundan ötürü bir örnek vermem gerektiğini düşündüm ve bunun üzerine bir akciğer tomografisi çekildi. Orada koronavirüsle uyumlu bulgular vardı. Öyle olunca örnek alındı ve geçici bir karantina odasına alındım. Bir hekim olarak o sürede vaka sayısını biliyordum.
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Henüz Türkiye’de 200 vaka varken başıma gelmiş olması bir tedirginlik oluşturdu. Sonuç olarak kan örneği verdim ve pozitif geldi. Gençlerde yaşlılara oranla bir miktar daha rahat atlatıldığını bildiğim için biraz daha rahattım fakat tedirginlik yoktu diyemem. Süreci direkt yaşadım ve bu insanlardaki tedirginliği direkt anlamamı sağladı. Sahada çalışmanın yanı sıra bir de bu şekilde tedaviye vesile olmak gerçekten de farklı bir duygu. Bunu da ayrıca bir vatandaşlık görevi olarak görüyorum.
Koronavirüsü yenen doktor ilk gönüllü plazma bağışçısı oldu
Sağlık Bakanlığının koordinasyonu ve Türk Kızılayın yürütücülüğünde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı başlatılan "immün plazma" tedavisi için ilk gönüllü plazma bağışçısı, koronavirüsü yenen Dr. Kürşat Demir oldu.
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