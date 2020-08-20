Tüm dünya koronavirüste başa mı dönüyor: Bir günde ölen kişi sayısı Nisan ayı ile aynı seviyede

Koronavirüsün tüm dünyada en şiddetli olduğu zamanlardan biri olan Nisan ayında günde 6 bin 600 kişi hayatını kaybediyordu.

Salgının etkisini azaltması ve yaz ayının gelmesi ile tüm dünyada yaşanan normalleşme ise virüsün yeniden yayılmasına zemin hazırladı.

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Son haftalarda, tüm Kovid-19 ölümlerinin dörtte üçünün meydana geldiği Kuzey ve Güney Amerika'da salgınlar hızlandı.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan en son rakamlara göre, küresel günlük ölümlerin yedi günlük ortalaması 16 Ağustos'ta 6 bin 348 olarak gerçekleşti.

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Avrupa'da, bir düzineden fazla ülke geçen hafta enfeksiyonlarda artış olduğunu bildirdi.

Virüsün yeni merkez üssü

En son Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs raporu, Amerika'nın virüsün yeni merkez üssü haline geldiğini doğruladı.

WHO'ya göre, bölge son yedi gün içinde tüm küresel vakaların yüzde 53'ünü ve tüm ölümlerin yüzde 75'ini yaşadı.

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Dünyanın en kötü etkilenen iki ülkesi

Acımasız istatistikler büyük ölçüde ABD ve Brezilya tarafından yönlendiriliyor. Dünyanın en kötü etkilenen iki ülkesi ve her gün hala binden fazla ölüm var.

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