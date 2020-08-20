Tüm dünya koronavirüste başa mı dönüyor: Bir günde ölen kişi sayısı Nisan ayı ile aynı seviyede

Koronavirüsün tüm dünyada en şiddetli olduğu zamanlardan biri olan Nisan ayında günde 6 bin 600 kişi hayatını kaybediyordu.
Salgının etkisini azaltması ve yaz ayının gelmesi ile tüm dünyada yaşanan normalleşme ise virüsün yeniden yayılmasına zemin hazırladı.
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Yeni araştırma: Koronavirüs hastalarındaki koku kaybı ani ve şiddetli oluyor
Son haftalarda, tüm Kovid-19 ölümlerinin dörtte üçünün meydana geldiği Kuzey ve Güney Amerika'da salgınlar hızlandı.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından yayınlanan en son rakamlara göre, küresel günlük ölümlerin yedi günlük ortalaması 16 Ağustos'ta 6 bin 348 olarak gerçekleşti.
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Avrupa'da, bir düzineden fazla ülke geçen hafta enfeksiyonlarda artış olduğunu bildirdi.
Virüsün yeni merkez üssü
En son Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüs raporu, Amerika'nın virüsün yeni merkez üssü haline geldiğini doğruladı.
WHO'ya göre, bölge son yedi gün içinde tüm küresel vakaların yüzde 53'ünü ve tüm ölümlerin yüzde 75'ini yaşadı.
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İngiltere’de koronavirüs aşısında yeni gelişme: Oxford’un aşısı bağışıklık sağladı
Dünyanın en kötü etkilenen iki ülkesi
Acımasız istatistikler büyük ölçüde ABD ve Brezilya tarafından yönlendiriliyor. Dünyanın en kötü etkilenen iki ülkesi ve her gün hala binden fazla ölüm var.
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Yeni araştırmada ortaya çıktı: Koronavirüs hastaları 11. günün ardından bulaşıcı değil
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Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) tarafından yapılan araştırmada, ülkenin bazı eyaletlerindeki vaka sayısının mevcut resmi kayıtların çok üstünde olduğu kaydedildi.
Araştırmada, salgına yakalanan çoğu kimsenin belirti göstermediği veya doktora gitmediği için virüsün toplum içinde dolaştığı, bu nedenle vaka sayısının mevcut rakamlardan çok daha fazla olduğunun düşünüldüğü belirtildi.
On eyaletteki 10 şehirde klinik ve hastane testlerini inceleyen araştırmacılar, ayrıca virüsün ülke nüfusunun çok az bir kısmına temas ettiğini belirledi.
Virüs, San Francisco, Utah, Minneapolis, St. Paul gibi şehirlerde nüfusun sadece yüzde 1 ile 2,2'sine temas ederken, bu oranın yüzde 23,3 ile en fazla New York'ta olduğu kaydedildi.
Yetkililer, toplum bağışıklığı için nüfusun en az yüzde 60-70'inin virüs ile temas etmesi gerektiğine işaret ederek, ABD'nin henüz bu seviyenin çok uzağında olduğunun altını çizdi.
ABD'de korkutan araştırma: Koronavirüs vakaları açıklananın 13 kat fazlası olabilir
ABD'nin bazı bölgelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının açıklanan resmi verilerden 2 ila 13 kat fazla olabileceği belirtildi.