Tüm uygulamalar yumuşatılacak: Adalet Bakanı Gül'den hazırız mesajı

Adalet hizmetlerinde koronavirüse karşı alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantılarının dokuzuncusu dün gerçekleştirildi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

NORMALLEŞME PLANLAMAMIZ HAZIR

Koronavirüs salgınına karşı yargıda alınan tedbirlere değinen Bakan Gül, yeni normalleşme sürecinde 4 koldan çalışmaları planladıklarını belirterek, “Adliyeler, ceza infaz kurumları, noterlikler ve bakanlık bağlı kurumları için bir yol haritası çalışması yapılmıştır. Bayramdan sonra tüm uygulamalar yumuşatılacaktır. Planlamalarımız hazırdır, somut bir takvime bağlandığında bunlar kamuoyu ile paylaşılacaktır. Elbette tüm bu çalışmalarda Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun uygun bulmasıyla yürürlüğe girecektir” dedi.

ADLİ TIP DA NORMALE DÖNDÜ

Noterlerin dün itibariyle normal çalışmalarına başladığını bildiren Bakan Gül, Adli Tıp Kurumunun da çalışmalara yeniden başladığını açıkladı. Gül, “Önümüzdeki dönemde de Bilim Kurulu’nun rehberliği içerisinde diğer uygulamalarda gözden geçirilerek normalleşmeye adım atılacaktır” diye konuştu. Tedbirler alınırken cezaevlerine ayrı bir hassasiyetle yaklaşıldığını, cezaevlerine girişte tüm kontrollerin yapıldığı ve 14 günlük karantinanın ardından kişinin kalacağı yere gönderildiğini hatırlatan Gül, tutuklu ve hükümlülere dezenfekte malzemelerinin verildiğini anlattı. Bakan Gül, şunları söyledi: “Başsavcılıklarımız, cezaevlerindeki tüm pozitif vakayı ve gelişmeleri anında takip etmektedir. Ailelerine ve kamuoyuna da konuyla ilgili anında sağlıklı bilgiler verilmektedir.”