Koronavirüs Tunceliden iyi haber Son hasta da iyileşti, mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı
TÜRKİYE

Tunceli'den iyi haber: Son hasta da iyileşti, mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı

Tunceli'de koronavirüse yakalanan ve taşıdığı virüsün mutasyonlu olduğu tespit edilen doktor, gördüğü tedaviyle sağlığına kavuştu. İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, "Temaslı kişilerde de olumsuzluk görülmedi. Mutasyona uğramış virüsün bulaştığı arkadaşımız da izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. İlimizde herhangi bir mutasyonlu vaka da bulunmamaktadır" dedi.

Haber Merkezi DHA
Tunceli'de mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı.
Tunceli'de mutasyonlu virüs taşıyan vaka kalmadı.

Tunceli'de, bir süre önce görevli olarak gittiği şehir dışından dönüşü sonrası rahatsızlanan ve yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan doktor ile temaslı olduğu kişiler, karantinaya alındı. Mutasyona uğramış virüs şüphesiyle doktordan alınan numuneler, Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'na gönderildi. Yapılan incelemede virüsün mutasyonlu olduğu tespit edildi.

  • Doktor, koronavirüsü atlatırken, karantina süresi dolan temaslılarında da herhangi bir sağlık sorununa rastlanılmadı.


'İLİMİZDE MUTASYONLU VAKA BULUNMAMAKTADIR'


İl Sağlık Müdürü Çağdaş Özdemir, sürecin ilk başında geniş temaslı listesi çıkardıklarını belirterek, "Arkadaşları izolasyona aldık. Temaslı kişilerde olumsuzluk görülmedi. Mutasyona uğramış virüsün bulaştığı arkadaşımız da izolasyondan çıktı. Herhangi bir sıkıntısı yok. Diğer illere de bu durumu bildirdik. Temaslıların da süreleri doldu. Şu an herkes çalışmasına devam ediyor. Bakanlığımızın verdiği bilgiler doğrultusunda mutasyon virüsü süreci devam ediyor.

Tunceli’de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi
GÜNDEM
Tunceli’de mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi

"İzole sürelerini uzatıyoruz"

Herhangi bir şekilde tedavimizde değişiklik yok. Temaslı kişilerin kaynağını bulma noktasında daha dikkatli ve geniş takip gerçekleştiriyoruz. İzole sürelerini uzatıyoruz. Mutasyona uğramış virüsün bulaş riskinin çok fazla olduğu söyleniyor. Buna istinaden elimizden geleni fazlasıyla yapıyoruz. Çalıştığımız ilk mutasyon örneği değildi, yurt dışı temaslılara en başından beri çalışıyoruz. İlimizde herhangi bir mutasyonlu vaka da bulunmamaktadır" diye konuştu.

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