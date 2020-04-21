Koronavirüs Türk bilim adamı Doktor Özdenerden önemli tespit İlk belirti koku ve tat kaybı
TÜRKİYE

Türk bilim adamı Doktor Özdener'den önemli tespit: İlk belirti koku ve tat kaybı

Kovid-19’un neden olduğu koku ve tat kaybını araştırmak için uluslararası konsorsiyum kuruldu. Konsorsiyumun kurucularından ABD’de yaşayan Türk bilim adamı Dr. Hakan Özdener, “Kovid-19 hastalarında daha hastalık tablosu ortaya çıkmadan, tat ve koku kaybı hastalığın erken bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tat ve koku kaybı hastaların yüzde 60’ında görülebilen bir durum, bu çok ciddi bir rakam” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüsün (Kovid-19) hastalarda neden olduğu koku ve tat kaybını araştırmak üzere dünya genelinde 500’den fazla bilim insanından oluşan bir konsorsiyum kuruldu. Kimyasal Duyuları Araştırma Küresel Konsorsiyumu adı verilen yapıda Türkiye’yi temsil eden iki kişiden biri, ABD’de yaşayan Türk bilim adamı Dr. Hakan Özdener, çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ÇOK FARKLI SEYİR İZLİYOR

Tat ve koku alanında dünyadaki tek bilimsel araştırma kuruluşu olan Philedelphia’daki Monell Chemical Senses Merkezi’nde 17 yıldır bu alana yoğunlaştığını belirten Özdener, Kovid19’un diğerlerinden farklı bir virüs olarak öne çıktığının altını çizdi. Grip ve nezle rahatsızlığında influenza virüslerinin geçici koku kaybına neden olmasının normal olduğunu ifade eden Özdener, Kovid-19 virüsünde görülen tat ve koku kaybının ise eldeki bilgilere göre diğerlerinden çok farklı seyir izlediğine dikkati çekti.

Hakan Özdener

YÜZDE 60’INDA GÖRÜLÜYOR

Özdener, şunları söyledi: “Kovid-19 hastalarında daha hastalık tablosu ortaya çıkmadan, tat ve koku kaybı hastalığın erken bulgusu olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tat ve koku kaybı hastaların yüzde 60’ında görülebilen bir durum, bu çok ciddi bir rakam. Diğer grip virüslerin oluşturduğu durumlardan farklı olarak bunun kalıcı, daha uzun süreli ve şiddetli olduğunu görüyoruz. İnsanlar hastalıkla beraber tat ve koku kaybından da şikayetleniyorlar, bu çok önemli.”

ANKET ÇALIŞMASI BAŞLADI

Özdener, konsorsiyumun Kovid-19 salgınında hastalarda gözlemlenen koku ve tat kaybının hastalıkla ilişkisinin tam olarak anlaşılması ve hasta üzerinde oluşturduğu etkiyi öğrenmek için dünya genelinde Türkçe dahil 20 dilde anket çalışması başlattıklarını, toplanan verilerin virüsün nasıl bulaştığı ve yayılmasının nasıl önleneceğini çözmek için değerlendirileceğini kaydetti.

500’DEN FAZLA BİLİM İNSANI VAR

  • Konsorsiyumda 38 ülkeden 500’den fazla klinisyen, nörobiyolog, veri bilimcisi, bilişsel bilim insanı, duyusal araştırmacı ve teknisyen bulunduğunu anlatan Özdener, Türkiye sorumluluğunu da konsorsiyumun kurucularından Dr. Maria Veldhuizen ile yürüttüğünü kaydetti. Özdener, Türkiye’deki vatandaşların, özellikle Kovid-19 hastalarının bu kısa anket çalışmasına katılması çağrısında bulunarak, ankete https://gcchemosensr.org/ adresinden ulaşabileceğini ifade etti.

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