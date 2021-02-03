Koronavirüs Türk vatandaşları negatif Kovid-19 testi ile Gürcistanı ziyaret edebilecek
DÜNYA

Türk vatandaşları negatif Kovid-19 testi ile Gürcistan'ı ziyaret edebilecek

Türk vatandaşları negatif Kovid-19 testi ile Gürcistan'ı ziyaret edebilecek

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, negatif PCR test sonucuyla Gürcistan'ı ziyaret edebilecek ülkeler listesine Türkiye'nin de eklendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Gürcistan
Gürcistan

Gürcistan Ekonomi ve Sürdürebilir Kalkınma Bakanı Natia Turnava, yapığı açıklamada, hükümetin aldığı kararla Türk vatandaşlarının aşı raporu getirmeden Gürcistan'a giriş yapabileceğini belirtti.

  • "Gürcistan'a sadece negatif PCR testi ile seyahat edilebilecek ülkeler listesine büyük komşumuz Türkiye Cumhuriyeti'ni de ekledik."

Kararın ardından uluslararası uçuş sayısının artacağını ve böylece ülkeye daha çok turistin gelmeye başlayacağını kaydeden Turnava, bunun piyasalara olumlu yansımaları olacağını vurguladı.

YABANCILAR 3. GÜN DE TEST YAPTIRACAK

Gürcistan hükümeti, 29 Ocak'ta, sadece Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, İsrail, İsviçre, ABD, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn vatandaşlarının Gürcistan'a aşı raporu getirmeden giriş yapabilmesine karar vermişti.

Ülkeye sadece negatif PCR testi ile girebilen yabancılar, 3. gün bir kez daha Kovid-19 testini yaptırmak zorunda.

Söz konusu uygulama, sadece uçakla ülkeye seyahat edecekler için geçerli olacak.

  • Salgın nedeniyle Gürcistan, sınır kapılarını kapalı tutuyor. Ülkede son 24 saat içinde 688 yeni vaka görüldü. Salgının başından bu yana toplam 259 bin 897 kişinin virüse yakalandığı ülkede, 3 bin 221 kişi salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Gürcistan’da İHA üreten firma: Bayraktar TB2’yi örnek alıyoruz
DÜNYA
Gürcistan’da İHA üreten firma: Bayraktar TB2’yi örnek alıyoruz

Gürcistan'da rehine krizi: Silahlı soyguncu bankada 20 kişiyi rehin aldı
OYNAT 00:43
Gürcistan'da rehine krizi: Silahlı soyguncu bankada 20 kişiyi rehin aldı
Gürcistan'da banka soymak amacıyla yaklaşık 20 kişiyi rehin alan saldırgan, güvenlik güçlerinin banka binasından uzaklaşmasını talep ederek aksi durumda rehineleri öldüreceğini söyledi. Olay yerine polis özel kuvvetlerinin gönderildiği ve rehineleri kurtarmak için operasyon başlatıldığı ifade edildi.


Abone Ol Google News
12 bin lira dolandırıldı

12 bin lira dolandırıldı

​İnternetten gördüğü ilan pahalıya patladı.
Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

Hem ön hem arka kamera kullanılabiliyor

​OPPO'nun yeni kamera teknolojisi şaşırtıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğana İmparator sürprizi: Salon Haydi söyle diye inledi

​Partisinin beş farklı ildeki kongresinde hitap ediyor.

Yürek ısıtan anlar

Yürek ısıtan anlar

​Diyarbakır'da polisler çocuklarla kar topu oynadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.