Türkiye dünyanın her köşesine yetişiyor: Paraguay'ın koronavirüske mücadelesine destek

Koronavirüsle mücadelede sağlık sistemi ve tıbbı malzeme konusunda dünyaya örnek olan Türkiye, bir ülkeye daha yardım eli uzattı. Güney Amerika ülkesi Paraguay'a salgınla mücadelesine destek olmak amacıyla tıbbi malzeme yardımında bulundu.
Emine Erdoğan'dan yardım istediler
Paraguay Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'in eşi Silvana Abdo, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'dan Paraguay'ın salgınla mücadelesine destek olmasını talep etti.
- Emine Erdoğan'ın, bu talebi kabul etmesi üzerine, her iki ülkenin de dışişleri ve sağlık bakanlıklarının birlikte çalışması neticesinde Türkiye'den gönderilen tıbbi yardım malzemeleri Brezilya'ya ulaştı.
50 bin koruyucu tulum, binlerce maske
Birkaç gün içinde Paraguay'a ulaşması beklenen ekipmanların, 50 bin koruyucu tulum, 30 bin N95 maske, 100 bin ameliyat maskesi, 2 bin koruyucu gözlük ve 50 bin galoştan oluştuğu bildirildi.
Öte yandan Paraguay Dışişleri Bakanlığı resmi Twitter hesabından Paraguay Devlet Başkanı Mario Abdo Benitez'ın eşi Silvana Abdo'nun Emine Erdoğan'a iletilen talebi üzerine gönderilen tıbbi malzemelerin fotoğrafları paylaşıldı.
#COVID19 | En los próximos días llega a nuestro país🇵🇾 importante lote de equipos médicos donados por Turquía🇹🇷. Esta donación es resultado de un pedido hecho por la Primera Dama, @silvana_abdo, a su par @EmineErdogan, a fin de hacer frente a la pandemia.https://t.co/4cFDz77LUU pic.twitter.com/3PT5rtCg3f
#COVID19 | En los próximos días llega a nuestro país🇵🇾 importante lote de equipos médicos donados por Turquía🇹🇷. Esta donación es resultado de un pedido hecho por la Primera Dama, @silvana_abdo, a su par @EmineErdogan, a fin de hacer frente a la pandemia.https://t.co/4cFDz77LUU pic.twitter.com/3PT5rtCg3f— Ministerio de Relaciones Exteriores (@mreparaguay) June 8, 2020