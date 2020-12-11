Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
TÜRKİYE

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 14 Aralık Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı, "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" ve "Yeni Kısıtlama ve Tedbirler" başlıklı genelgeler kapsamında, hafta sonu için cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını hatırlattı.

Bakanlıktan, hafta sonlarına yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci uygulamasına ilişkin açıklama yapıldı.

Kısıtlamadan muaf olacak yerler

Açıklamaya göre, hafta sonu uygulanacak kısıtlama, cuma saat 21.00'de başlayıp pazartesi sabah 05.00'te sonlanacak.

Market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler, bugün saat 20.00'ye kadar, cumartesi ve pazar günleri ise 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Bu süre içerisinde marketler ve bakkallar telefonla ya da çevrimiçi olarak aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı
KORONAVİRÜS
Türkiye'nin 11 Aralık koronavirüs tablosu açıklandı: Ağır hasta sayısının artış hızı durağana yaklaştı

Lokanta-restoran, pastane ve tatlıcı tarzı işyerleri cuma, cumartesi ve pazar günleri 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerini sürdürecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak.

Çevrimiçi sipariş firmaları cuma, cumartesi ve pazar günlerinde 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan cumartesi ve pazar günlerinde, ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ve fırın ya da ekmek satış bayisine yürüyerek gidip gelebilecek.

Açıklamada, vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için her türlü tedbirin alındığı belirtilerek, vatandaşların trafikte oluşabilecek yoğunluğu göz önünde tutarak, sokağa çıkma kısıtlamasının başlayacağı saat olan 21.00'den önce ikametlerinde olacak şekilde hareket etmeleri gerektiği bildirildi.

Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
FOTOĞRAF 10
Title
Koronavirüs ile mücadele kapsamında sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, yeni kararlar aldı.
Title
Bu kapsamda sahil bandında olta balıkçılığı yapanlar arasında en az 3 metre mesafe olacak. Boya, yapışkan yer etiketi gibi gerekli yer işaretlemeleri ilgili belediyeler tarafından ivedilikle yapılacak. Belirlenmiş alan içerisinde bir kişi bulunabilecek.
Title
Olta balıkçılığı yapanlara kolluk ve zabıta ekipleri tarafından da bilgilendirme yapılacak. Olta balıkçılığı yapılan her alanda en az bir zabıta alan sorumlusu olacak.
Title
Alan sorumlusu olarak belirlenen zabıta, sadece belirlenmiş alanlarda balık tutulmasını sağlayacak. Bu alanlardaki kişiler maske kullanacak ve sigara içilmesine kesinlikle müsaade etmeyecek.
Title
Temizlik, maske ve mesafe kurallarının ihlali olabilecek diğer hususlarda gerekli uyarı ve ikaz faaliyetlerinde bulunulacak. Uyarı ve ikazlara uymayan kişilere denetim ekiplerince yaptırım uygulanacak. Amatör ve sportif amaçlı olta balıkçılığı yapılan sahil şeritleri, denetlenecek.
Title
Alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği idari işlem uygulanacak. Suç teşkil eden davranışlara ilişkin de Türk Ceza Kanunu'nun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılacak.
Title
Amatör balıkçı Dilaver Usta, Karar kapsamında olta balıkçılığıyla ilgili 3 metre yerler belirlenirse, herkes için daha iyi olacaktır. Şu anda biz kurallara uyuyoruz. Maske ve mesafeye dikkat ediyoruz. Alınan karardan memnunum ve herkesin de uymasını tavsiye ederim dedi.
Title
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Title
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Title
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale'de olta balıkçılarına 3 metre kuralı
Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, sahillerde oltayla balık tutanlar arasında en az 3 metre mesafe olması ve belediyelerin gerekli yer işaretlemelerini yapması yönünde karar aldı.


Abone Ol Google News
Olta balıkçılarına 3 metre kuralı

Olta balıkçılarına
3 metre kuralı

İl Hıfzıssıhha Kurulu açıklama yaptı.
Bu mahallede hiç vaka görülmedi

Bu mahallede hiç vaka görülmedi

​Salgın sonrası akın yaşandı: Nüfus 10 katına çıktı.
ABDden Türkiyeye S-400 yaptırımı

ABD'den Türkiye'ye
S-400 yaptırımı

Trump'ın veto hakkı kalmadı.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
851 yeni fabrika <br>üretime başladı

851 yeni fabrika
üretime başladı

Bakan Varank'tan önemli açıklamalar.
Sayılar bugün de yükseldi

Sayılar bugün de yükseldi

​Sağlık Bakanlığı can yakan tabloyu açıkladı.

HDP bir terör <br>sorunudur

HDP bir terör
sorunudur

​Bahçeli'den HDP'yle ilgili sert açıklamalar.

Endişe verici görüntü

Endişe verici görüntü

​Önce köpürdü, sonra maviye döndü...

Koronavirüsle mücadelede önemli bir rol oynuyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İl Başkanları Toplantısı'nda CHP'ye sert tepki.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.