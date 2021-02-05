Koronavirüs Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı
TÜRKİYE

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye genelinde 56 saatlik sokağa çıkma yasağı başladı

Türkiye genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele tedbirleri kapsamında 8 Şubat Pazartesi saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması saat 21.00 itibarıyla başladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

İçişleri Bakanlığı tarafından daha önce çıkarılan genelgelerle sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan süre ve günlerde vatandaşların temel ihtiyaç malzemelerine ulaşmaları noktasında herhangi bir zorlukla karşı karşıya kalmamaları için gerekli tüm tedbirler alındı.

Hangi işyerleri açık olacak?

Buna göre market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler yarın ve pazar günü 10.00-17.00 saatleri arasında açık olacak. Yine belirtilen süre içerisinde marketler ve bakkallar aldıkları siparişleri teslim edebilecek.

Lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı tarzı iş yerleri bugün saat 24.00'e kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterecek. Bu iş yerleri yarın ve pazar günü 10.00-24.00 saatleri arasında paket servis faaliyetlerine devam edebilecek.

Cumartesi ve pazar günleri ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri açık olacak. Online sipariş firmaları da kısıtlama süresince 10.00-24.00 saatleri arasında siparişleri teslim edebilecek.

Vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan günlerde (cumartesi-pazar), ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi, fırın ya da ekmek satış bayilerine yürüyerek gidip gelebilecek.

Amasya'da bir köy karantina altına alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı
KORONAVİRÜS
Amasya'da bir köy karantina altına alındı: Giriş ve çıkışlar kapatıldı

Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor
KORONAVİRÜS
Sağlık Bakanlığı 5 Şubat koronavirüs verilerini açıkladı: Vaka sayıları düşmüyor
Abone Ol Google News
Bu kadarına da pes

Bu kadarına da pes

​Defineciler otoyol kenarındaki tünelde yakalandı.
Sanki yaz

Sanki yaz

​Adana'da termometreler 30 dereceyi gösterdi.
56 saat başladı

56 saat başladı

​Pazartesi saat 05.00'te sona erecek.
Vaka sayıları stabil

Vaka sayıları stabil

​Sağlık Bakanlığı kritik tabloyu açıkladı.

Harita kırmızıya dönüyor

Harita kırmızıya dönüyor

56 saatlik kısıtlama öncesi yoğunluk erken başladı.
Doğuş İnşaat yapacak

Doğuş İnşaat yapacak

​Ukrayna'da yeni Kremençuk Köprü projesi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları Kongreleri'ne katılıyor.

​Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunuyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.