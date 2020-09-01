Türkiye'de ilk immün plazma naklinin yapıldığı merkez umut oldu: 200 hasta şifa buldu

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Medya ve siyaset dünyasını sarsan açıklama: TELE 1’i Merdan Yanardağ’a FETÖ’cü Akın İpek kurdurdu

CHP’yi destekleyen ve İBB tarafından fonlanan TELE 1 kanalının kuruluşundaki finans kaynağına ilişkin çok çarpıcı bir iddia gündeme getirildi. CHP Kahramanmaraş Milletvekili ve Yurt Gazetesinin sahibi Durdu Özpolat, TELE 1 kanalının FETÖ firarisi ve Koza Holding eski sahibi Akın İpek’in desteği ile kurulduğunu açıkladı. Gazeteci Cüneyt Özdemir ile Yanardağ arasındaki polemiğe müdahil olan Özbolat, "TELE 1 Akın İpek’in desteğiyle kurulmuş bir kanaldır" ifadelerini kullandı. Merdan Yanardağ ise TELE 1'in finansmanına ilişkin somut veriler paylaşmadan "Arkasında ben varım. Halkın desteği var" dedi.