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Koronavirüs Prof Dr Serhat Ünal Ben aşı yaptırmayacağım
TÜRKİYE

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı denemesi başladı - Prof. Dr. Serhat Ünal: Hala antikor üretiyorum ben aşı yaptırmyacağım

Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım

Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşı denemesine ilişkin Hacettepe Üniversitesi'nde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, kendisinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya "Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında. Ben hala antikor üretiyorum ve yaş sınırına takılıyorum" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Prof. Dr. Serhat Ünal
Prof. Dr. Serhat Ünal

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Akova, yeni tip koronavirüse ilişkin Türkiye'de denenmeye başlanan aşı çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Ünal, "25 merkez belirlendi. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra da Hacettepe ilk oldu. Kademe kademe 25 merkezde yayınlanacak. Ben antikor oluşturduğum için aşı yaptırmayacağım" dedi.

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Prof. Dr. Ünal, yaptığı açıklamada kendisini aşı yaptırmayacağını şu sözlerle açıkladı:

Hacettepe sağlık açısından önde olan bir üniversitedir. Enstütümüzde geliştirilen bir yerli aşımız vardır. Hayvan çalışması aşamasındadır.

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Niye 13 bin? Bunu tabi Haziran'da belirledik, o zaman biraz daha düşüktü rakamlar. O ülkedeki yayılma hızı ve aşının muhtemel koruyuculuk kapasitesine göre özel belirleniyor bu rakamlar. 13 bine ulaştığımızda beklenen rakamda hastaya ulaşacağımızı ve istatistik olarak güvenilir bir sonuca ulaşacağımızı hesapladığımız için 13 bin. Bizle aynı zamanda hesaplayan Brezilya, Şili o rakamlara ulaşamadı, istemedi. Çünkü onlarda o rakamlar çok daha yüksekti. Bizde de rakamların artmış olması ve diğer ülkelerde de çok yapılıyor olması nedeniyle 13 binde kalacağımızı tahmin etmiyorum açıkçası.

Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım
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Prof. Dr. Serhat Ünal: Ben aşı yaptırmayacağım
Türkiye'de koronavirüse karşı ilk aşı denemesine ilişkin Hacettepe Üniversitesi'nde açıklama yapan Prof. Dr. Serhat Ünal, kendisinin aşı yaptırıp yaptırmayacağı ile ilgili soruya 'Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında. Ben hala antikor üretiyorum ve yaş sınırına takılıyorum' dedi.


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BEN YAPTIRMAYACAĞIM BİLİM İÇİN UMUDUM

  • Ben yaptırmayacağım. Neden yaptırmayacağımı tahmin edersiniz. Ben 6. ayındayım. Hala 1/32 antikorum var. Tek vaka nedeniyle yayın yapacağım. 3 ayda antikor bitiyor diyorlar ya... Benim antikorum bitmedi. Ben bilim dünyası için umudum aslında.

    Antikor üretiyorum hala. Yaş sınırından da kaybediyoruz. Zatürre aşısı koronavirüse karşı korumaz farklı bir mikrop o.

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