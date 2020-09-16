Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Türkiyede ilk olacak Koronavirüs aşısı bugün vuruluyor
TÜRKİYE

​Türkiye'deki ilk koronavirüs aşısı bugün yapılıyor: 10 gün içinde 1300 kişiye vurulacak

Türkiye'de ilk olacak: Koronavirüs aşısı bugün vuruluyor

Türkiye'de ilk koronavirüs aşısı bugün vurulacak. 10 gün içerisinde 1300 kişiye aşılama yapılması hedeflenirken ilk aşılar ağırlıkla sağlık personellerine yapılacak. İlk koronavirüs aşısı İstanbul, Ankara,

İzmir, Kayseri, Gaziantep ve Malatya’da merkez olarak seçilen hastanelerde yapılacak. İkinci aşamada ise 13 bin kişiye aşılama yapılması planlanırken aşı yapılacak kişiler ise gönüllülerden seçilecek.

Haber Merkezi Diğer
Koronavirüs
Koronavirüs

Türkiye’de ilk Covid-19 aşısı bugün vurulmaya başlanacak, bir hafta 10 gün içinde 1200-1300 arası kişi aşılanacak. Ağırlıklı olarak sağlık personelinden oluşan kişileri kapsayacak ilk tur aşılamanın ardından kısa bir tetkik sürecine girilecek.

Bu kişilerde bir etki yapıp yapmadığına bakılacak. Bunun için öngörülen süre bir hafta 10 gün kadar; ardından 13 bin kişinin ikinci grup aşılamasına geçilecek.

Habertürk'te yer alan köşe yazısında aktarılan bilgilere göre: Bu gruptakiler de yine ağırlıklı olarak sağlık personeli ve risk grubunda bulunan insanlar olacak.

Almanya'dan koronavirüs aşısı için flaş açıklama: İlk onay alınabilir
KORONAVİRÜS
Almanya'dan koronavirüs aşısı için flaş açıklama: İlk onay alınabilir
Burada da kalmayacak, aşı olanlara daha önce koluna verilenin aynısından bir kez daha yapılacak.

10 BİN KİŞİYE UYGULANDI

25 merkezde öncelikle sağlık çalışanlarına yapılacak aşı daha önce Çin ile birlikte Endonezya, Brezilya, Bangladeş’in de arasında bulunduğu çok sayıda ülkede 10 bin kişiye uygulandı.

İngiltere beklenmeyen yan etki sebebiyle ara verdiği aşı denemelerine devam edecek
KORONAVİRÜS
İngiltere beklenmeyen yan etki sebebiyle ara verdiği aşı denemelerine devam edecek
Türkiye’de ise ilk olacak aşı olanlarda herhangi bir klinik soruna rastlanmadı.

AŞI NERELERDE YAPILACAK?

Ankara’da öteden beri aşı çalışmalarının merkezi haline gelen Hacettepe’nin yanında Ankara Hastanesi, Şehir Hastanesi’nin de arasında bulunduğu bazı hastanelerde yapılacak. İstanbul’da Marmara, İstanbul Üniversitesi Tıp fakülteleri ile birlikte özel hastanelerde de uygulanacak. Ayrıca, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Malatya’nın da arasında bulunduğu illerde bazı hastaneler merkez olarak belirlendi.

NASIL BAŞVURULACAK?

İlk aşamada aşının uygulanacağı sağlık çalışanları ve sonrasındaki 13 bin kişi aşı olmak için başvuranlar arasından seçilecek.

Nereler olacağı ve hangi telefon veya e-posta araçlarından başvurulacağı bugün açıklanacak merkezlere isteyen gönüllü olarak yazılacak. İçlerinden aşı yapılması uygun olanlar ayıklanacak ve sadece onlara yapılacak.

Çin’de burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi
KORONAVİRÜS
Çin’de burun spreyi formunda koronavirüs aşı adayına onay verildi
Bu merkezlerde bir aşı sorumlusu ve iki yardımcısıyla, araştırma hemşiresi görev üstlenecek.

Bu merkezler aşı yapılanları iki yıl boyunca takip edecek; herhangi bir sorunla karşılaştıklarında ise arayacakları beş kişinin iletişim bilgileri kendilerine verilecek.

  • Bu kişilerin takipleri ve aşının ne derecede koruyuculuk sağladığına ilişkin veriler de yine aşı oldukları merkezde takip edilecek.

ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
KORONAVİRÜS
ABD’li bilim insanlarından koronavirüse karşı antikor müjdesi
Abone Ol Google News
Altı koltukdaha istiyorlar

Altı koltuk
daha istiyorlar

Ayakta yolcu için dikkat çeken talep..
Adanada korku dolu anlar

Adana'da korku dolu anlar

​Kız arkadaşını darp etti ve 9. kattaki balkondan sarkıttı.
CEZERİdevrimsel bir adım

CEZERİ
devrimsel bir adım

​Türkiye uçan otomobil yarışına erken girdi.
Kapıda yakalandılar

Kapıda yakalandılar

​Polis 123 kamerayı tek tek inceleyip takibe aldı.
10 ilde<br>ucuz konut

10 ilde
ucuz konut

​Fiyatlar 110 bin TL'den başlıyor.
Lozan masaya sürüldü

Lozan masaya sürüldü

Provokasyonu alışkanlık haline getiren Yunanistan'a karşı yeni adım.

Bozkır'dan ilk mesaj

Bozkır'dan ilk mesaj

​Doğu Akdeniz'deki gerilim diplomasi ve barışçıl yollarla çözülmeli.
Türkiye korkusu

Türkiye korkusu

​Yunanistan'dan Doğu Akdeniz gerilimi sonrasında flaş adım.
Yeni rota Meis'in güneyi

Yeni rota Meis'in güneyi

Oruç Reis bakım sonrasında 2 ay boyunca araştırma yapacak.
Sezer'in affettiği teröristler

Sezer'in affettiği teröristler

Af yetkisini kullanmakta rekor kırdı.
Cezeri havalandı

Cezeri havalandı

İlk uçuş testlerini başarıyla tamamladı.
Teröristler o<br>masaya oturamaz

Teröristler o
masaya oturamaz

​ABD, Rusya ve Kahire yönetimi PKK'yı Cenevre'ye götürmek istiyor.
Macron<br>gerçek lider değil

Macron
gerçek lider değil

​Fransızların yüzde 82'si böyle diyor.
Foça komutanı<br>FETÖ'den alındı

Foça komutanı
FETÖ'den alındı

​TSK içindeki kriptolar tek tek deşifre ediliyor.
F-35'e gizlice <br>rakip uçak ürettiler

F-35'e gizlice
rakip uçak ürettiler

​ABD Hava Kuvvetlerinden ortalığı karıştıracak açıklama.
Osman<br>Amca'yı uğurladık

Osman
Amca'yı uğurladık

​Gazetemiz yazarlarından Osman Akkuşak'ı son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.