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TÜRKİYE

Türkiye’den Afganistan’a tıbbi yardım: Ümitsizliğin ardından nice ümitler var

Türkiye’den Afganistan’a tıbbi yardım: Ümitsizliğin ardından nice ümitler var

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Afganistan’a ulaştı. Afganistan’a gönderilen kargo paketleri üzerinde Hz. Mevlana’nın sözlerine yer verildi. Hem Türkçe hem de gideceği ülkenin dili ile, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" yazısı kullanıldı.

Haber Merkezi İHA
Pandemi ile mücadele için Afganistan’a yardım malzemeleri ulaştırıldı.
Pandemi ile mücadele için Afganistan’a yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Türkiye, ihtiyacı olan ülkelere yardım elini uzatmayı sürdürüyor. Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan hareket eden TSK’ya ait uçak, Kabil Uluslararası Havaalanı’na indi. Pandemi ile mücadele için Afganistan’a yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Pandemi ile mücadele için Afganistan’a yardım malzemeleri ulaştırıldı.

Bu kapsamda hazırlanan yardım malzemeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ait A-400 M tipi kargo uçağına yüklendi. Gönderilen sağlık malzemeleri arasında 5 hasta gözlem monitörü, 10’ar ventilatör, oksijen konsantratörü, oksijen regülatörü, aspiratör, laringoskop, nebulizatör, 3 PCR cihazı, 2’şer buhar sterilizör otoklav ve defibrilatör ile 30 bin Covid-19 tanı tespit kitinden oluşan tıbbi ve laboratuvar ekipmanı yer alıyor.

Pandemi ile mücadele için Afganistan’a yardım malzemeleri ulaştırıldı.

"Ümitsizliğin ardından nice ümitler var"

Ayrıca 3 bin 500 kutu ilaç ve 25 bin atılabilir N95 maske ile 50 bin cerrahi ve normal maskeden oluşan hijyen malzemeleri de yardım paketleri içine konuldu.

Afganistan’a gönderilen kargo paketleri üzerinde Hz. Mevlana’nın sözlerine yer verildi. Hem Türkçe hem de gideceği ülkenin dili ile, "Ümitsizliğin ardından nice ümitler var. Karanlığın ardından nice güneşler var" yazısı kullanıldı.

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