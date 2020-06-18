Çad'ın "Elimizde sadece Türkiye'nin gönderdiği 25 solunum cihazı var" açıklamasının ardından Ankara harekete geçti: Yeni yardım uçağında yok yok
Çad Sağlık Bakanı'nın 'Elimizde sadece Türkiye'den gelen solunum cihazları var' açıklamaları üzerine Türkiye ülkeye yeni bir yardım seferberliği daha başlattı. Türkiye’den Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor. Türkiye sadece Çad'a değil Afrika'da ekonomik koşulları zor olan Nijer, Somali gibi birçok ülkeye de koronavirüs ile mücadele kapsamında yardımlar gönderdi.
Libya'nın güneyinde yer alan Afrika ülkesi Çad'ın durumuna kulaklarını tıkamayan tek ülke Türkiye oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarına el koyduğu sıralarda Türkiye tamamen yerli ve milli üretilen solunum cihazlarını dünyanın birçok ülkesine ihraç ederken ekonomisi çok gelişmemiş ülkelere de hibe etti.
Çad'a hibe edilen 25 adet solunum cihazının önemini ise Sağlık Bakanı 'Elimizde yalnızca Türkiye'den gelen cihazlar var' diyerek belirtti. Bunun üzerine Türkiye tekrar bir yardım çalışması başlatıp koruyucu eldivenden tuluma, oksijen maskesinden tam techizatlı ambulansa birçok sağlık ekipmanını ülkeye gönderdi.
Türkiye’den Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.
Çad daha önce Hafter'i yenip korkudan ABD'ye kaçmasına neden olmuştu: Toyota Savaşı
Hafter'in, Kaddafi'nin gazabından çekinip CIA'ya sığınmasına sebep olan başarısızlığının arkasında da Çad vardı. 300'den fazla tank ve 90 bin asker ile Çad'ı işgale kalkışan Hafter'i hiçbir askeri malzemesi olmadan 28 bin kişiden oluşan ordusuyla yenmişti.
Bu savaş; Toyota pick-up'ların ilk defa cephede aktif kullanılması ve tanklara karşı büyük başarılar elde etmesinden dolayı Toyata Savaşı olarak anılmaya başladı. Hafter'in 8 bin'e yakın askeri ölürken bin askeri esir alınmış, 800 tank ve 32'ye yakın uçak kullanılamaz hale getirilmişti.