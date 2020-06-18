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Koronavirüs Çadın "Elimizde sadece Türkiyenin gönderdiği 25 solunum cihazı var" açıklamasının ardından Ankara harekete geçti Yeni yardım uçağında yok yok
TÜRKİYE DÜNYA

Türkiye'den Çad'a yeni yardım: Uçakta yok yok

Çad'ın "Elimizde sadece Türkiye'nin gönderdiği 25 solunum cihazı var" açıklamasının ardından Ankara harekete geçti: Yeni yardım uçağında yok yok

Çad Sağlık Bakanı'nın 'Elimizde sadece Türkiye'den gelen solunum cihazları var' açıklamaları üzerine Türkiye ülkeye yeni bir yardım seferberliği daha başlattı. Türkiye’den Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor. Türkiye sadece Çad'a değil Afrika'da ekonomik koşulları zor olan Nijer, Somali gibi birçok ülkeye de koronavirüs ile mücadele kapsamında yardımlar gönderdi.

Haber Merkezi İHA
Türkiye'ye olan sempatilerini milli takımımızı destekleyerek gösteriyorlar.
Türkiye'ye olan sempatilerini milli takımımızı destekleyerek gösteriyorlar.

Libya'nın güneyinde yer alan Afrika ülkesi Çad'ın durumuna kulaklarını tıkamayan tek ülke Türkiye oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarına el koyduğu sıralarda Türkiye tamamen yerli ve milli üretilen solunum cihazlarını dünyanın birçok ülkesine ihraç ederken ekonomisi çok gelişmemiş ülkelere de hibe etti.

Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var
DÜNYA
Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var

Çad'a yardımlar hız kesmeden devam ediyor.

Çad'a hibe edilen 25 adet solunum cihazının önemini ise Sağlık Bakanı 'Elimizde yalnızca Türkiye'den gelen cihazlar var' diyerek belirtti. Bunun üzerine Türkiye tekrar bir yardım çalışması başlatıp koruyucu eldivenden tuluma, oksijen maskesinden tam techizatlı ambulansa birçok sağlık ekipmanını ülkeye gönderdi.

  • Türkiye’den Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.

O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun
KORONAVİRÜS
O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun

Çad'ın Hafter'i mağlup ettiği Toyota Savaşı'nın en büyük etkilerinden biri de modern cephe doktrinlerini değiştirmesi oldu.

Çad daha önce Hafter'i yenip korkudan ABD'ye kaçmasına neden olmuştu: Toyota Savaşı

Hafter'in, Kaddafi'nin gazabından çekinip CIA'ya sığınmasına sebep olan başarısızlığının arkasında da Çad vardı. 300'den fazla tank ve 90 bin asker ile Çad'ı işgale kalkışan Hafter'i hiçbir askeri malzemesi olmadan 28 bin kişiden oluşan ordusuyla yenmişti.

  • Bu savaş; Toyota pick-up'ların ilk defa cephede aktif kullanılması ve tanklara karşı büyük başarılar elde etmesinden dolayı Toyata Savaşı olarak anılmaya başladı. Hafter'in 8 bin'e yakın askeri ölürken bin askeri esir alınmış, 800 tank ve 32'ye yakın uçak kullanılamaz hale getirilmişti.

Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım
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Türkiye'den Somali'ye tıbbi yardım
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan ve koronavirüs ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemeleri Somali'ye ulaştı. Dün gece havalanan TSK'ya ait uçak sabah saatlerinde Mogadişu'ya ulaştı.

Türkiye, dünyaya nefes oldu
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Koronavirüs salgınıyla birlikte üretim süreci hızlanan solunum cihazı ihraç edilmeye başladı.
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TÜBİTAK'ın desteklediği bir girişim olan Biosys'in tasarladığı cihaz için diğer kurumlar da kolları sıvamıştı.
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Bayraktar ve Arçelik firmalarının da hızlı desteğiyle Türkiye yerli solunum cihazına çok kısa sürede sahip oldu.
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Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla solunum cihazı 15'den fazla ülkeye ihraç edildi.
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Bu ülkelerden en önemlisiyse Brezilya. Ülkede şu ana kadar koranvirüsten ölen sayısı 37 bini aştı.
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700 binden fazla kişinin enfekte olduğu ülkede artık rakamların açıklanması da yasak
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Türkiye, Brezilya'ya yerli solunum cihazından 1500 tane gönderdi.
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Ülkenin en büyük eyaleti Sao Paolo valisi Joao Doria ise Türkiye'ye teşekkür edip ürünün hastanelere hızlı bir şekilde yerleştirileceğini sosyal medya hesabından duyurdu.
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Somali, Çad, Libya gibi Afrika ülkelerine ise hibe edildi.
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Çok az solunum cihazına sahip olan bu ülkelere yine sadece Türkiye yardım elini uzattı.
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Türk dünyasından, Kazakistan ve Özbekistan'a da koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den solunum cihazları gönderildi.
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Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarını gasp ettiği günlerde Türkiye, dünyaya nefes olup birçok ülkeye hayati öneme sahip bu cihazları gönderdi.
Türkiye, dünyaya nefes oldu
Türkiye'de üretilen solunum cihazı bugün 3 farklı kıtada onlarca ülkeye ihraç edilmeye başladı. AB ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarına el koyduğu günlerde Türkiye birçok ülkeye solunum cihazı gönderip bu ülkelere nefes oldu.

Türkiye’den Nijer’e yardım eli
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Türkiye’den Nijer’e yardım eli
Tüm dünyayı saran yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını etkisini sürdürürken, Türkiye salgından etkilenen ülkelere destek olmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele çerçevesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yardım malzemeleri daha önce 80'nin üzerinde ülkeye gönderilmişti. Yine aynı şekilde Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan cerrahi maske, N-95 maske, koruyucu gözlük ve tulum bu seferde Nijer'e gönderildi. Yardım malzemesi taşıyan A-400M tipi askeri kargo uçağı Ankara Etimesgut Askeri Havaalanından Nijer'e hareket etti.
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