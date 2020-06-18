Çad'ın "Elimizde sadece Türkiye'nin gönderdiği 25 solunum cihazı var" açıklamasının ardından Ankara harekete geçti: Yeni yardım uçağında yok yok

Libya'nın güneyinde yer alan Afrika ülkesi Çad'ın durumuna kulaklarını tıkamayan tek ülke Türkiye oldu. Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarına el koyduğu sıralarda Türkiye tamamen yerli ve milli üretilen solunum cihazlarını dünyanın birçok ülkesine ihraç ederken ekonomisi çok gelişmemiş ülkelere de hibe etti.

DÜNYA Çad Sağlık Bakanı: Elimizde sadece Türkiye'den gönderilen 25 solunum cihazı var

Çad'a yardımlar hız kesmeden devam ediyor.

Çad'a hibe edilen 25 adet solunum cihazının önemini ise Sağlık Bakanı 'Elimizde yalnızca Türkiye'den gelen cihazlar var' diyerek belirtti. Bunun üzerine Türkiye tekrar bir yardım çalışması başlatıp koruyucu eldivenden tuluma, oksijen maskesinden tam techizatlı ambulansa birçok sağlık ekipmanını ülkeye gönderdi.

Türkiye’den Çad’a gönderilen tıbbi yardım malzemelerinin arasında; 17 bin 600 adet koruyucu eldiven, yaklaşık 40 adet bin tulum, 5 bin adet oksijen maskesi ve 1 adet tam techizat ambulans bulunuyor.

KORONAVİRÜS O ülkeden Türkiye'ye çağrı: Gelin bize hastane kurun

Çad'ın Hafter'i mağlup ettiği Toyota Savaşı'nın en büyük etkilerinden biri de modern cephe doktrinlerini değiştirmesi oldu.

Çad daha önce Hafter'i yenip korkudan ABD'ye kaçmasına neden olmuştu: Toyota Savaşı

Hafter'in, Kaddafi'nin gazabından çekinip CIA'ya sığınmasına sebep olan başarısızlığının arkasında da Çad vardı. 300'den fazla tank ve 90 bin asker ile Çad'ı işgale kalkışan Hafter'i hiçbir askeri malzemesi olmadan 28 bin kişiden oluşan ordusuyla yenmişti.

Bu savaş; Toyota pick-up'ların ilk defa cephede aktif kullanılması ve tanklara karşı büyük başarılar elde etmesinden dolayı Toyata Savaşı olarak anılmaya başladı. Hafter'in 8 bin'e yakın askeri ölürken bin askeri esir alınmış, 800 tank ve 32'ye yakın uçak kullanılamaz hale getirilmişti.

FOTOĞRAF 12 Koronavirüs salgınıyla birlikte üretim süreci hızlanan solunum cihazı ihraç edilmeye başladı. TÜBİTAK'ın desteklediği bir girişim olan Biosys'in tasarladığı cihaz için diğer kurumlar da kolları sıvamıştı. Bayraktar ve Arçelik firmalarının da hızlı desteğiyle Türkiye yerli solunum cihazına çok kısa sürede sahip oldu. Ülkemizde salgının kontrol altına alınmasıyla solunum cihazı 15'den fazla ülkeye ihraç edildi. Bu ülkelerden en önemlisiyse Brezilya. Ülkede şu ana kadar koranvirüsten ölen sayısı 37 bini aştı. 700 binden fazla kişinin enfekte olduğu ülkede artık rakamların açıklanması da yasak Türkiye, Brezilya'ya yerli solunum cihazından 1500 tane gönderdi. Ülkenin en büyük eyaleti Sao Paolo valisi Joao Doria ise Türkiye'ye teşekkür edip ürünün hastanelere hızlı bir şekilde yerleştirileceğini sosyal medya hesabından duyurdu. Somali, Çad, Libya gibi Afrika ülkelerine ise hibe edildi. Çok az solunum cihazına sahip olan bu ülkelere yine sadece Türkiye yardım elini uzattı. Türk dünyasından, Kazakistan ve Özbekistan'a da koronavirüs ile mücadele kapsamında Türkiye'den solunum cihazları gönderildi. Avrupa Birliği ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarını gasp ettiği günlerde Türkiye, dünyaya nefes olup birçok ülkeye hayati öneme sahip bu cihazları gönderdi. Türkiye, dünyaya nefes oldu Türkiye'de üretilen solunum cihazı bugün 3 farklı kıtada onlarca ülkeye ihraç edilmeye başladı. AB ülkelerinin birbirlerinin solunum cihazlarına el koyduğu günlerde Türkiye birçok ülkeye solunum cihazı gönderip bu ülkelere nefes oldu. BiP'te paylaş

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