Koronavirüs Türkiyeden Kırgızistana 150 bin doz Sinovac aşısı ulaştı
DÜNYA

Türkiye'den Kırgızistan'a 150 bin doz Sinovac aşısı ulaştı

Türkiye'nin gönderdiği 150 bin doz Sinovac aşısı Kırgızistan'a ulaştı. Türkiye'den gelen kargonun teslim törenine Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Haber Merkezi İHA
Türkiyeden Kırgızistana 150 bin doz Sinovac aşısı ulaştı
Türkiye'den Kırgızistan'a gönderilen aşılar.

Kırgızistan Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan ile Türkiye arasında imzalanan ikili anlaşma çerçevesinde ülkeye insani yardım kapsamında 150 bin doz Sinovac aşısı gönderildi.

Türkiye’den gelen kargonun teslim törenine Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Teslim törenine Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.
İHA
Teslim törenine Sağlık ve Sosyal Kalkınma Bakanı Alımkadır Beyşenaliyev ile Türkiye’nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan katıldı.

Törende konuşma yapan Kırgız Bakan Beyşenaliyev, Kırgızistan nüfusunun aşılanması ve sağlığının iyileştirilmesi konusundaki yardımlar için Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine teşekkür ederek, Sinovac aşısının 18 yaşına gelen herkesin yapılacağını ifade etti.

İHA

Toplam 725 bin 667 kişinin ilk doz, 511 bin 724 kişinin ikinci dozu aldığı Kırgızistan’da, son 24 saat içerisinde 100 kişide koronavirüs tespit edilirken, 3 kişi hayatını kaybetti.

Yerli aşı Turkovac ile ilgili önemli gelişme: Sinovac'tan çok daha etkili
KORONAVİRÜS
Yerli aşı Turkovac ile ilgili önemli gelişme: Sinovac'tan çok daha etkili

Hangi aşı daha etkili: Sinovac mı Biontech mi?
KORONAVİRÜS
Hangi aşı daha etkili: Sinovac mı Biontech mi?
Abone Ol Google News
Türkiyede ilk

Türkiye'de ilk

"Akrabalık ilişkilerini bile çözebiliyoruz."
Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz

'Beş kilo cevizi 3 dakikada soyuyoruz'

​Çamaşır makinesinden ceviz kabuğu soyma makinesi yaptılar.
Cumhurbaşkanı Kahramanmaraşta

Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuşuyor.

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

Tıp Ödülleri sahiplerini buldu

​Eczacıbaşı Tıp Onur Ödülü Prof. Şahin ve Dr. Türeci'ye verildi.

​Milli takımda Şenol Güneş dönemi sona erdi.

Bu araç bir TL ile 250 kilometre gidiyor.

Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı yakalandı.

İlginç anlar böyle kaydedildi...

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.