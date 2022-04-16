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Koronavirüs Türkiyenin 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 15 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 253 Kovid-19 testi yapıldı, 4 bin 86 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 16 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 19 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 4 bin 86 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,41, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 329 bin 116 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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