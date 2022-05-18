Koronavirüs Türkiyenin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı Vefat sayısı üçe düştü
TÜRKİYE

Türkiye'nin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı üçe düştü

Türkiye'de son 24 saatte 135 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi AA
Türkiyenin 18 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı: Vefat sayısı üçe düştü
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Buna göre, son 24 saatte 135 bin 563 Kovid-19 testi yapıldı, 1443 kişinin testi pozitif çıktı, 3 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 1274 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,48, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,18 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 661 bin 34 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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