Türkiye'nin 19 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı: Hastaneye yatış oranı yüzde 1,45

Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 176 kişinin hayatını kaybettiğini, 72 bin 615 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.

"HASTANEYE YATIŞ ORANI YÜZDE 1,45"

Tabloyu sosyal medya hesabından paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Son verilere göre, 65 YAŞ VE ÜSTÜ, vakaların %8’ini oluşturuyor. Tüm vakalar içinde hastaneye yatış oranı %1,45 iken bu gruptakilerin HASTANEYE YATIŞ ORANI %10’un üzerinde. 65 yaş üstünün riskten kaçınması, yatırılarak tedavi gerektiren bir hastalıktan kendini koruması gerekir." ifadelerini kullandı.

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