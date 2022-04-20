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Koronavirüs Türkiyenin 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 20 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 3 bin 668 kişinin testi pozitif çıktı, 18 kişi hayatını kaybetti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 20 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
Arşiv

Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 18 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 3 bin 668 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.


18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,42, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,13 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 386 bin 767 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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