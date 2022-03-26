Koronavirüs Türkiyenin 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı Vaka sayısı 15 binin altında
TÜRKİYE

Türkiye'nin 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 26 Mart koronavirüs tablosu yayınlandı. İşte 26 Mart vaka ve vefat sayıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 26 Mart koronavirüs tablosu açıklandı: Vaka sayısı 15 binin altında
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Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

  • Son 24 saatte, 70 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 13 bin 849 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

Türkiye'de son 24 saatte 267 bin 848 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 849 kişinin testi pozitif çıktı, 70 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 17 bin 673 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,32, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,07 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 751 bin 309 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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