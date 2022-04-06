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Koronavirüs Türkiyenin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
TÜRKİYE

Türkiye'nin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı'nın sitesindeki Koronavirüs Bilgilendirme Sayfası'nda 6 Nisan koronavirüs tablosu yayınlandı. Son 24 saatte 220 bin 536 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 314 kişinin testi pozitif çıktı, 41 kişi yaşamını yitirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiyenin 6 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
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Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı.

  • Son 24 saatte 41 kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybederken, 10 bin 536 kişiye ise koronavirüs tanısı kondu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 93,10 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 147 milyon 147 bin 731 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Manisa ve Zonguldak oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

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