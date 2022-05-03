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Koronavirüs Türkiyenin en çok vakaya sahip kenti Eskişehirde yoğun bakımlar kapatıldı
TÜRKİYE

Türkiye'nin en çok vakaya sahip kenti Eskişehir'de yoğun bakımlar kapatıldı

Sağlık Bakanlığı verilerine göre vaka sayısı en yoğun olan iller arasında son bir aydır zirvede yer alan Eskişehir'in pandemi tedavisi uygulanan hastanelerdeki koronavirüs yoğun bakım servisleri azalan vakalarla birlikte kapatıldı. Haritası tamamen ‘düşük risk’ anlamındaki maviye dönen kentteki hastanelerde tedavi gören 3 koronavirüs hastası bulunurken, son 15 günde yeni vaka görülmemesi sevinç yaşattı.

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Haber Merkezi DHA
Türkiyenin en çok vakaya sahip kenti Eskişehirde yoğun bakımlar kapatıldı
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Sağlık Bakanlığının son 1 ayda açıkladığı koronavirüs risk haritasında Eskişehir, Türkiye’nin vaka sayısı en yoğun olan iller arasında zirvede yer aldı. Bakanlığın mart ayına ilişkin verilerinde vaka sayısı, 100 bin kişide 547,21 seviyesine düşen kentte son 15 günde yeni koronavirüs vakası görülmemesi sevindirdi. Pandemi tedavisi uygulanan Eskişehir Şehir Hastanesi’nin yanı sıra Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Yunus Emre Devlet Hastanesi’nde yoğunluk nedeniyle açılan koronavirüs yoğun bakım servisleri de kapatıldı.

Bakan Koca vaka haritasını açıklandı: Eskişehir zirvede
KORONAVİRÜS
Bakan Koca vaka haritasını açıklandı: Eskişehir zirvede

Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Yaşar Bildirici, Kovid sürecinde çok yoğun bir çalışma temposu yaşadıklarını ancak vakaların azalmasıyla yoğun bakım ve Kovid servisine dönüştürülen alanların kapatıldığını söyledi.

Şehir Hastanesi’nde 1200 civarında hastane yatağı olduğunu ve yaklaşık 400’ünün pandemi servis yatağı olarak kullanıldığını anlatan Bildirici, "150 Kovid yoğun bakım, 400 Kovid servis hastasından bugün müjde ile söyleyebilirim ki, Eskişehir Şehir Hastanesi'nin yoğun bakımında 2 tane Kovid pozitif hasta, 1 tane de Kovid pozitif servis hastası yatıyor. Bugün itibarı ile toplam 3 hastamız hastanemizde tedavi görüyor. En büyük beklentimiz bu hastalığın normalleşmesi ve sıradanlaşması ama unutmamak da gerekiyor ki bunun sağlanabilmesinin en önemli koşullarından birisi de aşılarımızı tamamlatmak ve özellikle hatırlatma dozlarını ihmal etmemek” diye konuştu.

Şehir Hastanesi yoğun bakım uzmanı Dr. Ahmet Volkan Yıldırım ise yoğun bakımların kapatılmasıyla boş yatak görebildikleri için çok mutlu olduklarını söyledi.

Pandemi sürecinde oldukça yoğun zamanlar geçirdiklerini kaydeden Yıldırım, “Geçtiğimiz aylar gerçekten çok yoğundu. Çok fazla yoğun bakım ek yatakları açmak zorunda kalmıştık ve onları hep dolu takip ediyorduk. Şimdi tek yoğun bakıma kadar düşebildik. O yoğun bakımda da çok ciddi bir yoğunluğumuz yok. Üç tane Kovid pozitif hastamız kaldı. Onların takiplerine devam ediyoruz. O geçtiğimiz yoğun günleri düşündüğümüz zaman bu noktaya gelmemiz sevindirici ve gerçekten iyi hissettiriyor. Ama yine de tedbiri elden bırakmamamızı öneririz. Hiçbirimiz tekrar eski günlere dönmeyi istemiyoruz. İnsanların kendilerini kalabalıkta ve riskte hissettikleri yerlerde yine de maske takmasını önerebiliriz. Önceden boş yatak göremiyorduk, boş yatak sıkıntımız çoktu. Devamlı yeni yoğun bakımlar açmak zorunda kalıyorduk. Bu günlere gelebilmek güzel” dedi.

RİSK HARİTASI MAVİYE DÖNDÜ

Öte yandan koronavirüs aşı haritasında 'mavi' kentler arasında yer alan Eskişehir'de en az iki doz aşı olanların nüfusa oranı yüzde 86,2’ye çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında Eskişehir, daha önce 'çok yüksek risk' anlamına gelen kırmızı renkle gösterilirken, vakaların azalmasıyla birlikte ‘düşük risk’ anlamında gelen maviye döndü.

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