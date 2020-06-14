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TÜRKİYE

Türkiye'nin Maldivleri yeniden canlandı: Normalleşmeden sonra akın akın gidiyorlar

Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen, suyunun temizliği ve turkuaz rengiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Burdur’un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü, normalleşme süreciyle birlikte yerli ve yabancı ziyaretçilerin akınına uğruyor. Salda Gölü, beyaz kumsalıyla nişanlı çiftlerin de doğal stüdyosu oldu.

Haber Merkezi İHA
Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinde Salda Gölü'ne akın ediyor.
Vatandaşlar yeni normalleşme sürecinde Salda Gölü'ne akın ediyor.

Geçen yıl yaz döneminde 1.5 milyondan fazla yerli ve yabancı turisti ağırlayan Salda Gölü, bu yıl da ziyaretçilerin ilgi odağı olmaya devam ediyor. Korona virüs sebebiyle ziyarete kapalı olan Salda Gölü, 1 Haziran’da normalleşme sürecinin başlaması ve ziyaret yasağının kalkmasıyla eski günlerine dönmeye başladı. Türkiye’nin her yerinden vatandaşlar, Burdur’un Yeşilova ilçesinde yer alan Salda Gölü’nün beyaz kumsallarını görmek için geliyor.

Salda Gölü'nden yürek burkan fotoğraflar: Geriye çukur ve lastik izleri kaldı
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Burdur'un Yeşilova ilçesi sınırlarında bulunan ve turkuaz renkli suyu, beyaz kumsalı nedeniyle 'Türkiye'nin Maldivleri' olarak anılan Salda Gölü'ne yapılması planlanan Millet Bahçesi projesini yürüten yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonlar, alandaki kumsalı tahrip etmişti.
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Kepçeyle kazılıp kamyonlarla sahilden alınarak 5 kilometre uzağa götürülen kumlar, dün sosyal medyada gündem olunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçerek inceleme başlatmıştı.
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Yüklenici firma yetkilileri hakkında soruşturma başlatılırken, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) yetkilileri de bugün alana gelerek zarar tespiti için kot incelemesi yaptı.
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Normalde kumsalın özelliğini yitirmemesi için araç girişinin yasak olduğu ve ayakkabıyla dahi basılmaması gereken alandan geriye iş makinesi ve kamyonların lastik izleri kaldı.
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Alınan kumlar nedeniyle 1 metrelik kot farkının oluştuğu dikkati çekti. Olayın ardından Yeşilova İlçe Jandarma ekipleri alanda geniş çaplı güvenlik çemberi oluşturarak, bölgeyi kontrol altına aldı.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yüklenici firma hakkında soruşturma açtırdıklarını ve olayın takipçisi olacaklarını açıklayıp, bu üzücü olayın ardından çalışmaların şeffaf sürmesi için bir proje başlattıklarını söyledi.
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Alana kamera sistemi kurularak, çalışmaların TOKİ'nin web sitesi üzerinden 724 canlı yayınlanacağı bildirildi.
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Öte yandan Salda Gölü kıyında motosikletle gezen iki kişiye SİT alanına izinsiz girmekten toplamda 784 lira ceza yazıldı.
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Salda Gölü'nden yürek burkan fotoğraflar: Geriye çukur ve lastik izleri kaldı
Burdur'daki Salda Gölü'nde yüklenici firmaya ait iş makinesi ve kamyonların beyaz kuma zarar vermesinin ardından geriye iş makinelerinin kazdığı derin çukur ve lastik izleri kaldı. Kazının ardından alanda 1 metrelik kot farkı oluştu.


Ziyaretçilerin uğrak noktası

Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Özel Çevre Koruma Alanı olarak ilan edilen, pandemi döneminde ziyarete kapatılan ve normalleşme adımlarının atılmasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başlayan Salda Gölü, her geçen gün ziyaretçilerin uğrak yeri olmaya devam ediyor.

Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın
EKONOMİ
Bakanlık açıkladı: Salda Gölü'nden 24 saat canlı yayın


  • Ankara’dan gelen nişanlı Seyid ve Melis çiftti, “Düğün öncesi doğa fotoğraf çektirmek için geldik buraya, burası doğal güzel bir ortam, burasını nişanlım internetten görmüş. Biz başka ülkede zannediyorduk meğer Türkiye’deymiş, iyiki gelmişiz" dedi.

Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu
GÜNDEM
Özüne döndü: Salda Gölü eski görüntüsüne kavuştu


Salda’ya Bursa’dan geldiğini söyleyen Meryem Durmuş da, "Geçenlerde haberlerde duymuştuk Salda Gölü yok olacak diye bizler de merak edip geldik. Gördük ki bahsedilen haberlerden alakası yok güzelleşip toparlanmış halde bulduk" diye konuştu.

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