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Koronavirüs Türkiyeye anlamlı destek İsviçrenin ünlü dağına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı
DÜNYA

Türkiye’ye anlamlı destek: İsviçre’nin ünlü dağına Türk bayrağı silüeti yansıtıldı

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını ile mücadelede ülkeler birbirlerine destek olmaya devam ediyor. İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağına koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

Haber Merkezi İHA
Matterhorn Dağına Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
Matterhorn Dağına Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.

İsviçre’nin Zermatt kasabasında bulunan dünyaca ünlü Matterhorn Dağı ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında korona virüs salgını ile mücadele eden ülkelere destek olmak amacı ile 26 Nisan tarihine kadar çeşitli ülkelerin bayrakları ile aydınlatılacak.

Zermatt halkı, bu proje kapsamında korona virüs salgını ile zor zamanlar geçiren insanlara destek olmak ve umut aşılamak istediklerini ifade ederken, korona virüs salgının üstesinden gelmeye çalışan ve bu konuda insanlara yardımda bulunan herkese minnettarlıklarını göstermeyi amaçladıklarını dile getirdi.

İsviçre’nin ünlü Matterhorn Dağı.

TÜRK BAYRAĞI SİLÜETİ İLE AYDINLATILDI

Dün gece ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında Matterhorn Dağı’nın kuzey tarafı Türk bayrağı silüeti ile aydınlatılarak, “İnsanlara bir umut işareti gönderiyor ve krizin üstesinden gelmeleri için onlara güç ve azim diliyoruz’’ mesajı yayınlandı.

Matterhorn Dağına koronavirüs ile mücadelede Türkiye’ye destek amacıyla Türk bayrağı silüeti yansıtıldı.
  • Öte yandan ‘’Işık Umuttur’’ projesi kapsamında Mattergon Dağına Pakistan, İran, Nepal, Kanada, Polonya, Güney Kore, Brezilya ve Rusya gibi birçok ülkenin bayrakları da yansıtıldı.
İsviçre’de toplam korona virüs vaka sayısı 28 bin 894’e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 593’e ulaştı.

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