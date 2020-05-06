Türkiye’yi dünyaya örnek gösterdiler: Dünyanın etkili medya kuruluşları çalışmaları yerinde inceledi

Yeni tip koronavirüsle mücadeledeki başarı dünya basınının dikkat ve ilgisini Türkiye’ye çevirdi. Sayılı haber ajansı ve basın kuruluşu, mücadeledeki başarıyı yerinde takip etti ve dünyaya duyurdu.

Salgın karşısında bir çok Avrupa ülkesi tedbir almakta başarısız olurken, Türkiye’nin geldiği nokta dünya basını tarafından örnek gösteriliyor. Önce, BBC ve İngiliz haber ajansı Reuters, Türkiye’nin sürdürdüğü koronavirüs ile mücadeleyi dünyaya servis etti. Elde edilen başarıların dünya kamuoyunda geniş yankı buldu. İngiliz ve ABD’nin haber kanallarında Türk hastaneleri ve başarıları anlatıldı.

YERİNDE İNCELEDİLER

Dünyanın en etkili haber ajansı Agence France-Presse (AFP), ABD’li ünlü kanal CNN International İstanbul’a gelerek, Türkiye’nin koronavirüs salgınına ilişkin mücadelesindeki başarısını yerinde inceledi. AFP’nin haberinde İstanbul Avrupa İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Türkmen’in verdiği bir röportaj yer aldı. Türkmen röportajında koronavirüs sürecindeki çalışma aşamalarını detaylarıyla anlattı. Ajans abonelerine duyurduğu haberde, Dr. Türkmen’in “Emin olduğumuz tek şey hazırlıklı olacağımızdır” sözünü ön plana çıkardı.

FİLYASYON EKİBİNİ İZLEDİ

ABD’nin prestijli kanalı CNN International ekibi de İstanbul’a gelerek Türkiye’nin sağlık sistemi hakkında çalışma gerçekleştirdi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dünyaya örnek olan Türkiye, filyasyon çalışmalarıyla da dikkat çekti. Türkiye’nin koronavirüsle mücadeledeki başarısını araştırarak dünyaya duyuran CNN International ekibi, filyasyon çalışmalarını inceledi. Türkiye’nin vakaları ve çevresini nasıl takip ettiğini aktaran CNN International, İstanbul’da gördüklerine hayran kaldı. CNN International ekibi, Türkiye’nin sağlık sisteminin yanısıra filyasyon çalışmalarını da dünyaya örnek olarak gösterdi.