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Koronavirüs Twitterda tam kapanma isteyen Portakal koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisi yaptı
TÜRKİYE

Twitter'da tam kapanma isteyen Portakal koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisi yaptı

Pandemi sürecinde ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren Fatih Portakal tam kapanmada rotasını Marmaris’e çevirdi. Tatil yaptığı bahçeli evinde kalabalık arkadaş grubuyla doğum günü partisi veren ve o anların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Portakal'a tepki yağdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Twitterda tam kapanma isteyen Portakal koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisi yaptı
Portakal'ın doğum günü partisi fotoğrafları tepki topladı.

ürkiye, 17 gün sürecek tam kapanmaya geçtiğimiz cuma günü başladı.Yollar, sokaklar önemli ölçüde boş kalırken, nüfus yoğunluğunun olduğu yerler genellikle yazlık bölgeler oldu. İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada denetimlerini sıklaştırırken; kurallara uymayanlar yine sosyal medyada boy göstermeye başladı.

Tam kapanma istemişti

26 Nisan 2021’de “Aylardır Türk Tabipler Birliği’nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz.” şeklinde tweet atan Fatih Portakal, doğum günü partisi düzenlendi.

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Büyük tepki topladı

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren, kararın ardından da rotasını Marmaris’e çeviren Portakal, burada kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi, bu anları da bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

Beylikdüzü'ndeki doğum günü partisine koronavirüs baskını
OYNAT 00:52
Beylikdüzü'ndeki doğum günü partisine koronavirüs baskını
Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira para cezası kesildi.

Eğlence mekanı yetkilileri Ferhat T., ve Abdullah S., ile işyerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q., hakkında tutanak tutulurken, eğlence mekanı ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.


Fatih Portakal’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf tepki gördü.
  • Birçok kullanıcı, tam kapanma uygulamasının yapıldığı şu günlerde yaklaşık 20 arkadaşıyla maske ve mesafe kuralına uymadan parti veren Portakal’a birkaç gün önce attığı tweet’ini sordu. Portakal’dan konuyla ilgili herhangi bir paylaşım henüz gelmedi.

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