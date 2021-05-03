Twitter'da tam kapanma isteyen Portakal koronavirüs tedbirlerinin hiçe sayıldığı doğum günü partisi yaptı

ürkiye, 17 gün sürecek tam kapanmaya geçtiğimiz cuma günü başladı.Yollar, sokaklar önemli ölçüde boş kalırken, nüfus yoğunluğunun olduğu yerler genellikle yazlık bölgeler oldu. İçişleri Bakanlığı, tam kapanmada denetimlerini sıklaştırırken; kurallara uymayanlar yine sosyal medyada boy göstermeye başladı.

Tam kapanma istemişti

26 Nisan 2021’de “Aylardır Türk Tabipler Birliği’nin istediği tam kapanma geldi. Uygulanabilirse sonuç iyi olacaktır. Soru şu; iktidar bu süre boyunca evlerde yurttaşları mağdur etmeden ve kendi de uyarak planlamasını sürdürebilir şekilde yaptı mı? Umarım bu kez eline yüzüne bulaştırmaz. Pratiği göreceğiz.” şeklinde tweet atan Fatih Portakal, doğum günü partisi düzenlendi.

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Büyük tepki topladı

Tam kapanma kararı alınmadan önce ‘yeterli önlem alınmadığını’ öne sürerek hükümeti eleştiren, kararın ardından da rotasını Marmaris’e çeviren Portakal, burada kalabalık arkadaş grubuyla eğlendi, bu anları da bir fotoğrafla ölümsüzleştirdi.

OYNAT 00:52 Beylikdüzü'ndeki doğum günü partisine koronavirüs baskını Beylikdüzü'nde koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gerekirken doğum günü partisi düzenlenen eğlence mekanına polis baskın düzenledi. Eğlenceye katılan 52 şüpheliye toplam 165 bin 360 lira para cezası kesildi.



Eğlence mekanı yetkilileri Ferhat T., ve Abdullah S., ile işyerindeki eğlence organizasyonunu düzenleyen yabancı uyruklu Safa El Q., hakkında tutanak tutulurken, eğlence mekanı ilçe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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Fatih Portakal’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı fotoğraf tepki gördü.

Birçok kullanıcı, tam kapanma uygulamasının yapıldığı şu günlerde yaklaşık 20 arkadaşıyla maske ve mesafe kuralına uymadan parti veren Portakal’a birkaç gün önce attığı tweet’ini sordu. Portakal’dan konuyla ilgili herhangi bir paylaşım henüz gelmedi.