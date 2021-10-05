Üç doz aşısını olan Hatice nine 102 yaşında koronavirüsü yendi

Artvin’in Arhavi ilçesi Balıklı köyünde yaşayan, 6 çocuğu ve 19 torunu bulunan 102 yaşındaki Hatice Canoğlu, koronavirüs belirtileri görülmesi üzerine test yapıldı. Yaşlı kadın, test sonucunun pozitif çıkması üzerine Arhavi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekibi tarafından uygulanan 20 günlük tedavinin ardından Hatice nine koronavirüsü yenmeyi başardı.

Doktor ve hemşirelerin alkışları eşliğinde yoğum bakım ünitesinden servise alınan hastanın yakınları, Hatice ninenin üç aşısını da yaptırmış olmasının büyük avantaj olduğunu ifade etti.

İHA



Oğlu Kemal Canoğlu, yaklaşık 20 gün önce virüs belirtileri baş göstermesi üzerine sağlık ekibine haber verdiklerini ifade ederek, "Annem 3 aşısını da olmuştu. Sağlıklı da besleniyordu. Bugün onu sağlıklı görmek bizi çok mutlu etti. Aşı olmanın önemini bir kere daha görmüş olduk" diye konuştu.

REKLAM

"Zamanında getirilmesi de tedavi olmasına ayrı bir etken"

Doktor Emre Yılmaz ise “102 yaşındaki hastamız Hatice ninemiz, virüsü atlattı çok şükür. Hastanın zamanında getirilmesi de tedavi olmasına ayrı bir etken oldu. Ayrıca 3 doz aşının da yaptırmış olması çok önemliydi” dedi.

KORONAVİRÜS Yoğun bakımdan hayata 'mucize' dönüş: Keşke aşı olsaydım

KORONAVİRÜS Eskişehir’de aşı olmayan üniversite öğrencilerinden PCR testi istenmeyecek

KORONAVİRÜS Uğur Şahin'den korkutan koronavirüs açıklaması: Virüs hayatımızda hep kalacak her şey yeni başladı

KORONAVİRÜS Koronavirüs salgınında bir ilk: Çocuklar için toplu aşılama

KORONAVİRÜS Aşı yaptırmayan doktor koronavirüse yenildi