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Koronavirüs Üçlü antiviral kombinasyonu yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdı
BİLİMSEL GELİŞMELER

Üçlü antiviral kombinasyonu yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdı

Üçlü antiviral kombinasyonu yeni tip koronavirüs tedavisinde iyileşmeyi hızlandırdı

Hong Konglu bilim insanları, bir ilaç kokteylinin SARS-CoV-2 olarak da adlandırılan yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) hafif geçirenlerin tedavisinde kullanılabileceğini açıkladı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Sonuçları "The Lancet"de yayımlanan araştırmaya göre, Kovid-19 teşhisi konan kişiler belirtilerin görülmesinin hemen ardından halihazırda mevcut 3 antiviral ilacın karışımıyla daha hızlı tedavi edilebiliyor.

10 Şubat - 20 Mart tarihlerinde yapılan araştırma kapsamında, yeni tip koronavirüs vakalarında hafif ve orta derecede belirtiler gösteren 127 kişinin tedavisine teşhisten sonraki 7 günde başlandı.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
KORONAVİRÜS
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Bu hastalardan 86'sının tedavisinde, interferon beta-1b, lopinavir-ritonavir ve ribavirin'den oluşan üçlü antiviral kombinasyon kullanılırken, 41 hastaya sadece lopinavir-ritonavir verildi.

Üçlü kombinasyon verilen hastaların yeni tip koronavirüs testleri 7 gün, geri kalanların da 12 sonra negatif çıktığı belirlendi.

İngiliz doktor deneme ilacı kullandı: 3 günde koronavirüsü yendi
KORONAVİRÜS
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Tedavilerinde üçlü kombinasyon kullanılan hastaların belirtilerinin ortalama 4 günde hafiflediği ve 9 günde hastaneden taburcu edildikleri belirtildi.

Tedavi süresince tek ilaç verilen hastaların ciğerlerini etkileyen yan etkiler görülürken, üçlü kombinasyonla tedavi edilenlerde ciddi bir yan etki görülmediği kaydedildi.

Araştırmacılar, hastalığı ilk evrede tedavi etmenin daha etkili olduğunu bildirdi.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
FOTOĞRAF 13
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Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili haziranda müjdeli haberlerinin olabileceğini belirtti.
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Prof. Dr. Mandal, TÜBİTAK koordinasyonunda Kovid-19'un tedavisine yönelik oluşturulan Covid-19 Türkiye Platformu'nda yapılan aşı ve ilaç çalışmaları ve bu sürecin yönetilmesiyle ilgili son bilgileri Gebze yerleşkesindeki Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nde basın mensuplarıyla paylaştı.
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Türkiye'de şu anda TÜBİTAK koordinasyonunda 17 proje yürütüldüğünü aktaran Mandal, bu projelerde 29'u üniversiteler, 8'i özel sektör ve 9'u da kamu Ar-Ge merkezleri olmak üzere 46 kuruluşun çalıştığını söyledi.
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Mandal, aşı ve ilaç çalışmalarında 260'dan fazla araştırmacının görev aldığını belirterek, Hastalık sürecinde olan vatandaşlarımızın tedavisine yönelik ilaç geliştirme konusuyla ilgili yaz aylarında kamuoyuyla iyi gelişmeleri paylaşacağımızı daha önce söylemiştik. İnşallah haziran ayında bu konuda kamuoyuna müjdeli haberlerimiz olabilecek. dedi.
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Projelerden 8'inin aşı üzerine olduğunu ve 8 farklı yöntemle gerçekleştirildiğini anlatan Mandal, Buradaki hedefimiz de yıl sonu için klinik öncesi aşamanın tamamlanmasıydı ve bu amaca yönelik devam ediyoruz. Bu 8 yöntemin bazılarında çok daha erken aşamada sonuç almayı planlıyoruz. Bunların birinde şu an hayvan deneyi aşamasına geldik. Yine diğer 2 aşı teknolojisinde de 1-2 hafta içerisinde hayvan deneyleri aşamasına geleceğiz. Bunlar önemli aşamalar ifadelerini kullandı.
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İlaç ve aşıların geliştirilmesinin ardından bunların üretimi ve kullanımıyla ilgili süreçten bahseden Mandal, şöyle devam etti:
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İlaç çalışmaları biraz daha hızlı ilerleyebilecek bir süreç ama aşı çalışmalarında ise insan üzerindeki deneylerle birlikte daha fazla zaman gerekecek. Burada kesin bir şeyler söylemek çok kolay değil ama klinik öncesi aşamayı yıl sonuna kadar, hatta bazılarını daha erken gerçekleştirmek için çalışıyoruz. Burada kurumlarımızın koordinasyonu çok önemli. Biz en azından TÜBİTAK tarafında sorumlu olduğumuz zaman diliminde yıl sonuna kadar aşıyla ilgili çalışmaların klinik öncesi aşamasını tamamlamak istiyoruz.
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Prof. Dr. Mandal, vatandaşlardan bu sürecin yönetiminde Türk bilim insanlarına güvenmelerini isteyerek, İnşallah biz de bu güvenin vermiş olduğu sorumlulukla gereğini yapmaya çalışacağımızı ifade etmek istiyoruz. Biz yol haritamızdaki basamakları vadetmiş olduğumuz tarihlerden daha hızlı bir şekilde devam ettirebilmek için gece gündüz çalışıyoruz diye konuştu.
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Kovid-19 odaklı çalışmalara yakın zamanda başladıklarını ama aşı ve ilaç konusundaki yetkinliklerin daha öncesine dayandığını anlatan Mandal, Özellikle son 5 yıl içerisinde TÜBİTAK tarafından 1,7 milyar lira gibi bir kaynakla aşı ve ilaç çalışmaları için bir kapasite oluşturduk. Şimdi onları bir araya getirmeye çalıştık. Dolayısıyla Türkiye'de aşı ve ilaç geliştirme çalışmaları Kovid-19 ile başlamadı ama Kovid-19 ile daha fazla odaklanıldı şeklinde konuştu.
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Mandal, tanı sistemleriyle ilgili çarşamba günü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın katılımıyla Türkiye'nin Tanı Gücü başlıklı bir sanal konferans gerçekleştireceklerini, Türkiye'nin bu alandaki yetkinliğini araştırmacılar ve firma boyutunda görme imkanı bulacaklarını sözlerine ekledi.
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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal'dan 'koronavirüs ilacı' açıklaması: Haziranda müjdeli haberlerimiz olacak
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine yönelik ilaç geliştirme çalışmalarıyla ilgili haziranda müjdeli haberlerinin olabileceğini belirtti.


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