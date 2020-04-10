Ücretsiz dağıtım eczanelerden: SMS kod yolu ile alınacak

Yapılan açıklamada, “Henüz maskeler eczanelere gelmedi. Vatandaşa SMS ile kod gönderilecek. Vatandaş cep telefonuna mesaj gelmeden eczanelere gitmemeli. O kodla maske alınabilecek” denildi.

Açıklamaya göre dağıtım süreci şu şekilde işleyecek:

* Sağlık Bakanlığı’nın temin edeceği maskeler 3 büyük ilaç dağıtım firmasının depolarına ulaştırılacak ve eczanelere dağıtımı yapılacak.

* Eczanelerin sadece bir depo üzerinden 500 adet (10 kutu) maske talebinde bulunması gerekiyor. Talepler bakanlık tarafından takip edilecek.

* 20-65 yaş arasındaki vatandaşlara “10 gün için kişi başına 5 adet maske” verilecek.

* Vatandaşlar Sağlık Bakanlığı tarafından cep telefonlarına gönderilecek mesajdaki kodu eczanelere bildirerek maske alabilecek. Eczacılar, bu kodu TİTCK tarafından İTS veya Reçetem Sisteminde açılacak yeni bir butona girecek.

* Uygulama eczanelere maskelerin ulaşmasının ardından başlayacak.