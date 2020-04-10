Ücretsiz maske alımında yeni dönem: Telefona gelen kodla beş maske alınacak

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi. Uygula ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden ücrersiz maske dağıtımının detaylarını açıkladı.

Telefona gelen kodla maske alınacak

Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.