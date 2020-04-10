Koronavirüs Ücretsiz maske alımında yeni dönem Telefona gelen kodla beş maske alınacak
TÜRKİYE

Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır? Eczaneden kaç adet maske alınır?

Ücretsiz maske alımında yeni dönem: Telefona gelen kodla beş maske alınacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ücretsiz maske dağıtımında yeni geçilen uygulamayı açıkladı. 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımının eczanelerden yapılacağını söyleyen Bakan Koca, 5 adet ücretsiz maske alımının telefona gelen kodla yapılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maskeler eczanelerden alınacak.
Maskeler eczanelerden alınacak.

Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliğinin yaptığı görüşmeler sonucunda, ücretsiz maske dağıtımının en hızlı ve güvenli şekilde eczaneler üzerinden yapılmasına karar verildi. Uygula ile ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eczanelerden ücrersiz maske dağıtımının detaylarını açıkladı.

Telefona gelen kodla maske alınacak

Eczanelerimizden ücretsiz maske verilmesine başlayacağız. Bunu birçok ilimizde görmüş olacağız. Telefonuna bir kod sistemi oluşturacağız. Vatandaşımız herhangi bir eczaneye giderek bu dönemde 5 adet maskesini alabilecekler. Sağlık ordumuzun birer ferdi olan eczacılarımıza teşekkür ediyorum.

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