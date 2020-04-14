Koronavirüs Ücretsiz maske için SMS kodunu bekleyin Yığılma oluşması noktasında uyarı yapıldı
TÜRKİYE

Ücretsiz maske için SMS kodunu bekleyin: Yığılma oluşması noktasında uyarı yapıldı

Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak, eczanelerden ücretsiz maske almak isteyen vatandaşların, Sağlık Bakanlığı tarafından telefonlarına gönderilecek SMS kodunu beklemelerini istedi. Çolak, kod ve T.C kimlik numarası olmadan maske verilemeyeceğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Eczanelerin ücretsiz maske dağıtımına başlayacağının açıklanmasının ardından sürecin nasıl ilerleyeceğiyle ilgili Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, bilgi verdi. Çolak, Sağlık Bakanlığı ile Türk Eczacıları Birliği arasında gerçekleştirilen görüşme neticesinde hız ve güvenilirlik gerekçesiyle ücretsiz maskelerin vatandaşlara eczaneler aracılığıyla ulaştırılmasına karar verildiğini söyledi.

KOD VE T.C. KİMLİK NUMARASI GEREKLİ

Pandemi sürecinde eczacıların büyük rol üstlendiğine, maske dağıtımının da onlardan birisi olduğuna işaret eden Çolak, “Birinci basamak sağlık çalışanları olarak her bir meslektaşımız günlerdir fedakarca çalışıyor” dedi. Çolak, 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşların, T.C. kimlik numarası ve telefonlarına Sağlık Bakanlığınca gönderilecek SMS koduyla eczanelerden maskelerini temin edebileceklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “İlk aşamada her kişi 5 adet maske alabilecek. Uygulamaya 10 Nisan’da Ankara ve İstanbul’da başlandı. Vatandaşlarımıza SMS kodları gelmeye başladı. Çok hızlı bir şekilde diğer illerde de uygulama yaygınlaştırılacak. Eczanelere maskeler, depolar ve ecza kooperatifleri aracılığıyla günde 10 kutu, yani 500 adet olarak ulaştırılacak. Eczanelere verilecek maske sayısı, üretim adedine göre Sağlık Bakanlığınca belirlenecek ve vatandaşa atılacak SMS ile eczanelere gönderilen maske sayısı orantılı olacak.”

YIĞILMA OLMASIN

  • Çolak, eczanelerden maske temininde bulunacaklara da şu çağrıyı yaptı: “Her şeyden önce telefonunuza mesaj gelmediyse maske talebinde bulunmak için eczanelerimize gelinmemeli. Eczanelerimizde olması gerekenden fazla kalabalığın olması, ilaç ve sağlık hizmetini aksatacak ve bulaş riskini artıracaktır. SMS koduyla birlikte eczanelerimize gelindiğinde ise sosyal mesafenin korunmasına ve içerideki kişi sayısına göre dışarıda beklemeye özen gösterilmelidir. Ve elbette koruyucu yöntemleri de unutmamak son derece önemli.”

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