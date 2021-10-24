Koronavirüs Üçüncü dozların zamanını geçirmeyin
TÜRKİYE

Üçüncü dozların zamanını geçirmeyin

Türkiye’de aşılama hızı yavaşlarken 3. doz aşısını yaptırmayanların oranı oldukça yüksek. Türkiye’de toplam 115 milyonu aşkın doz aşı yapıldı.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
Üçüncü dozların zamanını geçirmeyin
Çinli şirket Sinovac, 3’üncü doz için bekleme süresini yeniden 3 aya düşürdü.

Türkiye’de aşılama hızı yavaşlarken 3. doz aşısını yaptırmayanların oranı oldukça yüksek. Türkiye’de toplam 115 milyonu aşkın doz aşı yapıldı. 2. doz uygulanan aşı sayısı 48 milyon olurken 3. dozlar 12 milyonda kaldı.

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5. AYDA ANTİKOR AZALIYOR

  • Aşının önemine vurgu yapan uzmanlar, tıpkı antibiyotik gibi zamanında aşı yaptırılması gerektiğine dikkat çekiyor. İki doz aşının kişiden kişiye göre en fazla 9 ay etkinlik gösterdiğini belirten uzmanlar, 5’inci ayın sonuna doğru vücutta antikor seviyesinin azaladığını söylüyor. Bu nedenle ‘hatırlatma dozu’ diye nitelenen 3’üncü dozun önemine vurgu yapılıyor.

ANTİBİYOTİK GİBİ BİR ZAMANI VAR

Sosyal hareketliliğin arttığı yeni dönemde virüsle karşılaşmamak gerektiğini belirten uzmanlar, “3’üncü doz aşılarda antibiyotik mantığının devreye sokulmasını ifade ediyor. Antibiyotiğin saatinde içilmesi gerektiği gibi 3’üncü doz hatırlatma aşısının da vücuttaki antikor seviyesini yükseltmek ve hastalıkla karşılaşıldığında daha güçlü bir savaş vermek için zamanında vurulması gerektiğini belirtiliyor.

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