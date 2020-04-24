Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Koronavirüs Uçuşların iptal edilmesinin ardından ABDde mahsur kalanlar için ilk tahliye uçuşu gerçekleşti
TÜRKİYE

Uçuşların iptal edilmesinin ardından ABD’de mahsur kalanlar için ilk tahliye uçuşu gerçekleşti

ABD’de koronavirüsü nedeni ile mahsur kalan vatandaşların Türkiye’ye dönmesi için ilk uçuş Los Angeles’tan gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek için bir köprü vazifesi görerek planlanan özel uçuşlar kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçak 270 yetişkin yolcu ile 15 bebek ve çocukla yerel saat ile 23.00’da kalkış yaptı.

Haber Merkezi İHA
ABD'de mahsur kalan Türkler özel uçuşla Türkiye'ye getirildi.
ABD'de mahsur kalan Türkler özel uçuşla Türkiye'ye getirildi.

Türkiye ile ABD arasındaki seferlerin 27-28 Mart tarihlerinde durdurulmasıyla Türkiye’ye dönemeyen vatandaşların ülkeye getirilebilmesi için 17 Nisan 2020 tarihinde duyurulan üç seferin ilki Los Angeles’tan gerçekleşti. Türk Hava Yolları’nın koronavirüs salgını nedeniyle bulundukları ülkelerde mahsur kalan vatandaşları ülkeye getirmek için bir köprü vazifesi görerek planlanan özel uçuşlar kapsamında Türk Hava Yollarına ait uçak 270 yetişkin yolcu ile 15 bebek ve çocukla yerel saat ile 23.00’da kalkış yaptı.

İHA
Los Angeles'tan kalkan THY uçağı ile Türkler tahliye edildi.
  • Vatandaşları yolcu etmek için Los Angeles Tom Bradley Uluslararası terminaline gelen Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz, “Bu akşam sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları ve sayın Bakanımızın bizzat takibi ile bir süredir gerçekleştirilmekte olan uluslararası ülkelerden ülkemize tahliye seferlerinin ABD’den yapılacak ilk tahliyesini Los Angeles’tan gerçekleştiriyoruz” diyerek salgın nedeni ile yurt dışında turistik, iş veya eğitim amaçlı geçici süre ile bulunan vatandaşların mağduriyetlerinin Cumhurbaşkanının Ramazan ayı öncesinde aldığı karar neticesinde giderildiğini ifade etti. Oğuz, ABD’den gerçekleşecek 3 uçuştan ilkinin Los Angeles’tan gerçekleştiğini söyleyerek “Vatandaşlarımız umarız yarın ülkemizde olacaklar” dedi.

“Türkiye’ye dönüyor olmamız çok güzel”

Oregon’da yüksek lisansını tamamlayan ancak salgın nedeni ile uçuşların durması sonucu ülkeden ayrılamayan Yunus Gültekin uçuşa kadarki süreçte Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunun, eğitim ataşeliğinin yardımları bulunduğunu belirterek irtibat sağladıktan 10 gün sonra tahliye uçuşunun haberini aldığını, bir hafta içerisinde uçuş için bugün havaalanına geldiğini söyledi. Gültekin “Başta sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün hükümet yetkililerine ve bu konuda ön ayak olan tüm devlet yetkililerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

İHA
ABD'de mahsur kalan Türkler özel uçuşla Türkiye'ye getirildi.

Uçuş için San Francisco’dan Los Angeles’a gelen ve ABD’de eğitim amaçlı bulunan Nuray Karabıyıkoğlu bir buçuk aydır karantina altında olduklarını ifade ederek Türkiye’ye ulaşmalarının mümkün olmadığını söyledi. Bugün Türkiye’ye dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Karabıyıkoğlu, “Uzun süredir ailemi de görmüyorum. Bayağı bir sıkıntı yaşadık. THY’nin böyle bir uçuş gerçekleştirmesi ve Türkiye’ye dönüyor olmamız çok güzel” dedi.

Havaalanında bayrak açtılar

Türkiye’ye dönmekten mutlu olan yolcuların bir kısmı yanlarında getirdikleri Türk bayrağı ile havaalanında Başkonsolos Oğuz ve THY çalışanları ile fotoğraf çektirdi.

Standart bir uçuş değil. Tarifeli uçuş olarak geçmeyen tahliye uçuşunda halk sağlığı için alınabilecek tüm önlemlerin alındığını ifade eden yetkililer bilet check-in noktasından itibaren sosyal mesafe kurallarına uygun hareket edildiğini, uçuş esnasında daha önceden hazırlanmış ve paketlenmiş yiyecek ikramının direkt yolcular tarafından açılacak şekilde düzenlendiğini belirttiler.

ABD’den iki uçuş daha var

Los Angeles - Türkiye uçuşunun ardından New York ve Washington’dan da iki adet uçuş gerçekleşecek. Türkiye’ye tahliye uçuşlar ile dönen yolculara 14 gün karantina uygulanacak.

İHA

İHA

İHA
ABD'de mahsur kalan Türkler özel uçuşla Türkiye'ye getirildi.
Abone Ol Google News
Dev hastane şekilleniyor

Dev hastane şekilleniyor

​Sancaktepe'de yapılan hastanenin çatıları yerleştiriliyor.
Bu gurur Türkiyenin

Bu gurur Türkiye'nin

Dünya devleri bir parçasını bile satmazken, en iyisini ürettik.
Özür dilettiler

Özür dilettiler

​İmamoğlu'na 'çapsız' diyen Ataklı: Üzdüysem özür dilerim.
Bazıları hiç açılmayabilir

Bazıları hiç açılmayabilir

​Korona karantinası sonrası için çarpıcı açıklama.
'Çin'den çok <br>hastalık gelir'

'Çin'den çok
hastalık gelir'

​Burak Yılmaz, Çin'de gördüklerini anlattı.
CNN öve öve bitiremedi

CNN öve öve bitiremedi

​ABD'li muhabir: Türkiye'deki imkanlar ne bizde ne Avrupa'da yok.

Böyle mücadele ediliyor

Böyle mücadele ediliyor

​Maskeli kahramanların saniyelere karşı savaştığı anlar kaydedildi.

İşte gerçek kahraman

İşte gerçek kahraman

​CİMER'e yazıp gönüllü görev istedi, korona savaşında vefat etti.

Özel uçuşla ilk tahliye

Özel uçuşla ilk tahliye

ABD'de mahsur kalan Türkler için tahliye operasyonu başladı.
İttifak çatırdıyor

İttifak çatırdıyor

​​Akşener'den gizli ortak HDP'yi kızdıracak "PKK'nın uzantısı" çıkışı.
Acı haberi <br>paylaştı

Acı haberi
paylaştı

Donk'u yıkan ölüm: Koronadan hayatını kaybetti.
En kritik dönem!

En kritik dönem!

​Uzmanlar ramazan ve bayram için uyardı.
'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

'Şifalı eller'in sosyal mesafeli ilk sahuru

​Kurallara uyalım ki onlar da rahat bir ramazan geçirsin.
Ücretsiz<br>internet müjdesi

Ücretsiz
internet müjdesi

Bakan açıkladı, cep telefonu olan herkesi ilgilendiriyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.