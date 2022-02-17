Koronavirüs Uğur Şahin açıkladı Omicron aşısı ertelendi
DÜNYA

Uğur Şahin açıkladı: Omicron aşısı ertelendi

BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, yeni tip koronavirüsün Omicron varyantıyla mücadele amacıyla geliştirilmekte olan aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini açıkladı.

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Haber Merkezi Diğer
Uğur Şahinin Omicron açıklaması ne? Aşı ertelendi mi?
Uğur Şahin.

Pfizer ve BioNTech'in koronavirüsün Omicron varyantına karşı geliştirilen aşısının ertelendiği açıklandı. Reuters'ın haberine göre, BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Alman Bild gazetesine verdiği röportajda Omicron varyantı için geliştirilen aşının teslimatının birkaç hafta gecikeceğini duyurdu.

YENİDEN DEĞERLENDİRİLECEK

Prof. Dr. Şahin, verilerin toplanması sürecinin beklenenden daha yavaş ilerlemesi nedeniyle Omicron aşısının tesliminin gecikeceğini söyledi.

  • Şahin, aşı hazır olduğunda hala ihtiyaç olup olmadığını değerlendireceklerini dile getirdi.

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