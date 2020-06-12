Ukrayna Devlet Başkan Zelenski'nin eşinin koronavirüs testi pozitif çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi. Olena Zelenska , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüse yakalandığını duyurdu. Karantina önlemlerinin hafifletilmesinin salgının sona erdiği anlamına gelmediğinin altını çizen Zelenska, "Bugün koronavirüs testim pozitif çıktı. Beklenmedik bir haber. Özellikle de, ailem ile birlikte tüm kurallara uyduğumuz, maske ve eldiven taktığımız, çok az temasta bulunduğumuz göz önünde bulundurulduğunda" diye yazdı. Zelenska, kendisini iyi hissettiğini ve diğer aile üyelerinden izole ettiğini belirtti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da Zelenska'nın sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

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Zelenski’nin testi negatif çıktı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ve çocuğunun koronavirüs testinin ise negatif sonuç verdiği belirtildi. Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, insanlara koronavirüsün gerçekten bir veba (felaket) olmadığını göstermek için ciddi anlamda virüs kapmayı düşündüğünü söylemişti