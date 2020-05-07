Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Planlı ve ılımlı şekilde karantinadan çıkacağız

Ülkedeki karantina uygulamasına ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, toplu taşıma araçlarının tekrar kullanıma sunulması hususunun henüz erken olduğunu belirterek, "Planlı ve ılımlı şekilde karantinadan çıkmayı hedefliyoruz. Doğru olan da bu. Yorgunluğumuza aldanıp epidemi karşısında umursamaz şekilde davranamayız. Toplu taşıma araçları salgındaki en tehlikeli seçenek’’ ifadelerini kullandı.

Ukrayna Başbakanı Denys Shmyhal yaptığı açıklamada toplu taşıma araçlarının 22 Mayıs’tan önce hizmet veremeyeceğini duyururken, Ukrayna Baş Doktoru Viktor Lyaşko ise 1 Eylül’e kadar okulların açılmayacağını ifade etmişti. Ukrayna Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamaya göre ülke genelindeki koronavirüs vakası 13 bin 691’e, can kaybı sayısı ise 340’a ulaştı.

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