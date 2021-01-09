Koronavirüs Ukraynada sahte koronavirüs aşısı skandalı Alarma geçtiler
DÜNYA

Ukrayna'da sahte koronavirüs aşısı skandalı: Alarma geçtiler

Ukrayna’da dağıtılan sahte koronavirüs aşısı ülkede paniğe neden oldu. Ukrayna Güvenlik Servisi'nin sahte aşılarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattığı belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ukrayna'da dağıtılan sahte koronavirüs (Kovid-19) aşısı ülkede kriz yarattı. Ukrayna Güvenlik Servisi’nden (SBU) yapılan açıklamada, Pfizer-BioNTech aşısı adı altında usulsüz olarak ülkeye getirilen bazı tehlikeli ilaçların dağıtımının yapıldığının belirlendiğini açıklandı. Konuya ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edilirken, söz konusu maddelerin sağlık kuruluşlarında veya başka yerlerde kullanımıyla ilgili denetimlerde bulunulduğu belirtildi.

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'Devlet yetkilileri kaçak aşı yaptırıyor' iddiası

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, bazı üst düzey devlet yetkililerinin ve iş insanlarının ülkeye kaçak yoldan sokulan Pfizer-BioNTech aşılarını gizlice yaptırdıkları iddialarının araştırılması için Ukrayna Güvenlik Servisi’ne talimat verdiği ifade edildi. İsrail’den yasa dışı olarak Ukrayna’ya getirilen Pfizer-BioNTech aşılarının özel bir klinikte kullanıldığı öne sürülürken, İsrail Sağlık Bakanlığı ise bu iddiayı yalanladı.

Teksas'taki tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi: Şırınga aşağı doğru itiliyor
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Teksas'taki tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi: Şırınga aşağı doğru itiliyor
ABD'nin Teksas eyaletindeki El Paso Üniversitesi Tıp Merkezi, 5 sağlık çalışanına uyguladığı Kovid-19 aşılama sürecini yayınladığı videoyu izleyen binlerce kişi aşılamanın sahte olduğunu iddia etmesi krize neden oldu.

Kullanıcılar, Ricardo Martinez adlı sağlık çalışanına yapılan aşı uygulamasında bir sorun tespit ettiklerini iddia ederek, aşı yapılmadan önce şırınga pistonunun aşağıya doğru itilmiş olduğunu fark ettiklerini söyledi.



  • Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'nın (COVAX) Ukrayna’nın başvurusunu onayladığını, Mart ayından itibaren Haziran sonuna kadar Ukrayna’ya 8 milyon doz aşının gönderilmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

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