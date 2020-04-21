Koronavirüs Ultra zengin ABDliler koronavirüsten korunmak için Yeni Zelandadaki lüks sığınaklara kaçıyor
DÜNYA

Ultra zengin ABD'liler koronavirüsten korunmak için Yeni Zelanda'daki lüks sığınaklara kaçıyor

Ultra zengin Amerikalılar koronavirüsten korunmak için Yeni Zelanda'nın yolunu tuttu. Ülkede birçok iş adamının uçuş yasakları başlamadan önce Yeni Zelanda'ya kaçtığı tespit edildi. Bazı iş adamları ve yöneticilerin Yeni Zelanda'da inşa edilen lüks sığınaklara yerleştiği iddia ediliyor. Ortalama bir sığınağın maliyeti ise yaklaşık 3 milyon dolar.

Haber Merkezi Yeni Şafak
ABD'li zenginler koronavirüs salgınında Yeni Zelanda'ya kaçtı.
ABD'li zenginler koronavirüs salgınında Yeni Zelanda'ya kaçtı.

Ultra zengin Amerikalılar koronavirüsten korunmak için Yeni Zelanda'daki lüks sığınaklara kaçtı. Dailymail'in haberine göre koronavirüs salgınının ABD'de yayılmasıyla harekete geçen zengin iş adamları hemen Yeni Zelanda biletlerini aldı. Bazı iş adamları ve yöneticilerin uçuş sınırlamaları getirilmeden, 16 Mart'tan önce Yeni Zelanda'ya kaçtığı öğrenildi.

Sığınak inşa şirketi Rising s Co yetkilileri ABD birçok iş adamından telefon aldıklarını söylüyorlar.

Rising s Co şirketi son birkaç yıl boyunca Yeni Zelanda'nın farklı bölgelerinde sığınaklar inşa etti.

Ortalama bir sığınağın maliyeti yaklaşık 3 milyon dolar, ancak fiyat yaklaşık 8 milyon dolara çıkabiliyor. Lüks bir sığınakta yaklaşık 22 kişi yaşayabiliyor.

Sığınaklarda fitness merkezi, sauna ve yüzme havuzları bulunuyor.

Paypal kurucu ortağı milyarder Peter Thiel'in de Yeni Zelanda'nın Queenstown bölgesinde 4.7 milyon dolarlık bir "sığınak evi" olduğu söyleniyor.

Peter Thiel

Mega zengin ABD'li iş adamlarından girişimci Mihai Dinulescu ve eşinin 12 Mart'ta yanına hiçbir eşya almadan Yeni Zelanda'ya kaçtığı iddia ediliyor.

Mihai Dinulescu

ABD'de koronavirs vaka sayısı 792 bin ölü sayısı ise 42 bini aştı. Yeni Zelanda'da vaka sayısı bin 445 ölüm sayısı ise 14.

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