UMAD Başkanı Abdulvahap Ekinci: Uyarılara titizlikle uyulmalı

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD) Başkanı Abdulvahap Ekinci, Ramazan ayı münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçtiğimizin altını çizen Ekinci, "Bu mübarek ayda tüm dünyayı etkisi altına alan Korona salgını sebebiyle maddi ve manevi sıkıntıya düşen insanımız başta olmak üzere darda kalmış herkese el uzatmanın ayrı bir manası olduğunun şuuru içinde olmalıyız. Bu dini vecibenin ifası toplum olarak bizleri birbirimize daha fazla yakınlaştıracaktır" dedi.

Uyarılara titizlikle uyulmalı





"Müslümanlar için oruç tutmanın farz olduğu; namaz, oruç, hayır ve hasenatın en samimi bir şekilde içselleştirildiği bu ayda aynı zamanda “Oruç tutunuz sıhhat bulunuz” hadis-i şerifinde ifadesini bulan beden ve ruh sağlığımızı da en iyi şekilde koruyacağımız aşikardır. Yüce Rabbimizden biz mü’minleri bedenen ve ruhen arındırmasını ve temizlemesini niyaz ediyoruz" ifadelerini kullanan Ekinci, açıklamasına şu şekilde devam etti:

İçinden geçtiğimiz zor süreçte toplum olarak bir ve beraber olmamız gerekmektedir. Bu çerçevede UMAD olarak, acı çeken insanlarımızın bir an önce kurtulması ve bu halkaya yenilerinin eklenmemesi için Devletimizin, dini hayatımızı tanzim eden Diyanet teşkilatımızın ve diğer yetkili kurum ve kuruluşlarımızın yapmış olduğu uyarılara titizlikle uyulmasının hayati önem arz ettiğini hatırlatmak isteriz. Bedenen birbirimizden ayrı olsak da ruhlarımızın ve duygularımızın bir olduğu şuuru içerisinde bu ayı geçirip rahata ereceğimize olan inancımız tamdır.

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Bu vesileyle birçok ibadetle ihya edeceğimiz Ramazan-ı Şerifinizi en kalbi duygularımızla kutlar, bu mübarek ayın milletimize, İslam âlemine ve bütün insanlığa hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederiz. Allah salgında vefat eden tüm mümin kardeşlerimize rahmeti ile muamele etsin ve kalanlarımızı salimen Bayram’a eriştirsin.

Tüm Müslüman kardeşlerimizin mübarek Ramazan ayı kutlu olsun.



