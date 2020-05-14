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Koronavirüs UNICEFten uyarı Salgın sonrası çocuk ölümlerinin artabilir
DÜNYA

UNICEF’ten uyarı: Salgın sonrası çocuk ölümlerinin artabilir

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen kısıtlamalar dünya genelinde çocukların sağlık hizmetlerine erişimini etkiliyor. UNICEF, salgın sonrası çocuk ölümlerinin artabileceği uyarısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf:Arşiv
Fotoğraf:Arşiv

ÇOCUK ÖLÜMLERİ ARTABİLİR

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), koronavirüs salgını nedeniyle milyonlarca çocuğun sağlık hizmetlerine erişimini ve düzenli aşılarının yaptırılmasını olumsuz etkilendiğine dikkat çekti. Bu durumun çocuk ölümlerinde belirgin bir artışa neden olabileceği uyarısı yapıldı. Örgüt, çocuklara yönelik yardım malzemeleri, bunların nakliyatı ve yardım önlemlerinin uygulanmasına yönelik mali yardım ihtiyacının artığını belirtti.

YARDIM ÇAĞRISINI YÜKSELTTİ

Fotoğraf: Arşiv

Örgüt, yaptığı acil yardım çağrısını da 651 milyon dolardan, 1 milyar 600 milyon dolara yükseltti. UNICEF’in açıkladığı rakamlara göre şu ana kadar salgının sonuçlarıyla mücadele için ulaşılan meblağ 215 milyon dolar. Salgının sosyo-ekonomik sonuçlarına dikkat çeken UNICEF, salgının ailelerin ve çocukların acil yardım gereksinimini artıracağına dikkat çekiyor.

Aileler üzerinde baskı arttı

  • Örgütün Genel Direktörü Henrietta Fore, “Okulların çoğu yerde kapalı olduğunu, anne babaların çalışmadığını ve durumun aileler üzerinde giderek artan bir baskı oluşturduğunu” belirtiyor. Fore’a göre, UNICEF’in harekete geçmesi, çocukları salgının etkilerinden ve uzun vadeli sonuçlarından korumak adına büyük önem taşıyor. UNICEF verilerine göre, dünyadaki kız ve erkek çocuklarının yaklaşık yüzde 77’si (1 milyar 800 milyon) koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı 132 ülkeden birinde yaşıyor.

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