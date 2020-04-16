Ünlü sokak sanatçısı Banksy: Eşim evden çalışmamdan nefret ediyor

Sokak sanatının efsanevi ismi Banksy, koronavirüs karantinası nedeniyle son eserini evde yaptı. Banksy, bir dizi farenin yarattığı karmaşanın resmedildiği eseri, “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notuyla paylaştı.

Instagram hesabından beş fotoğraf paylaşan Banksy’nin son eserinde bir grup farenin banyoda yarattığı karmaşa ve dağınıklık görülüyor. Eserde fareler aynayla ve tuvalet kağıtlarıyla oynuyor, diş macununu sıkıyor, bir tanesi de klozette duruyor.

Ünlü sanatçı, paylaşımına “Evden çalıştığım zaman eşim bundan nefret ediyor” notunu paylaştı.