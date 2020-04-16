Koronavirüs Uyarıyı dinlemedi Virüsten ölmeyi bekliyorum dedi
TÜRKİYE

Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan ’evde kal’ çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt’ta genç yaşlı demeden vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaları pes dedirtti. Parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' demesi şok etti.

Haber Merkezi İHA
Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar.
Sosyal mesafeye uymayan vatandaşlar.

Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar.

Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi
FOTOĞRAF 4
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Tüm ülkeyi etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle zorunlu olmadıkça evden çıkmama uyarıları yapılırken, Esenyurt’ta bu uyarılar hiçe sayıldı. Park ve bahçelere akın eden vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar. Hatta durumu abartan bazı kişiler E-5 bağlantı yol kenarlarında bulunan yeşil alanları bile değerlendirerek piknik yaptılar.
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Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.
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Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, şu şekilde açıklamada bulundu:
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“Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz.”
Uyarıyı dinlemedi: 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' dedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan 'evde kal' çağrılarına rağmen İstanbul Esenyurt'ta genç yaşlı demeden vatandaşların park ve bahçeleri doldurduğu görüldü. Güneşli havayı fırsat bilip dışarı çıkan vatandaşların sosyal mesafe ve maske kuralına uymamaları pes dedirtti. Parkta oturan bir vatandaşın ise pişkince 'Virüsten ölmeyi bekliyorum' demesi şok etti.

Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular

Esenyurt Polis Ekipleri gün içerisinde sık sık devriye atıp vatandaşları uyarmalarına rağmen vatandaşların ısrarla sokaklara çıktığı görüldü. 20 yaş altının evde kalması gerekirken ise yeşil alanlarda ve maske takmadan gezdiler. Sosyal mesafeyi hiçe sayan vatandaşlar virüse meydan okudular.

Bir vatandaş ise sosyal mesafe kurallarına uymadan arkadaşlarıyla oturup çay içerken evde çok sıkıldığından bahsederek, şu şekilde açıklamada bulundu:

“Evde oturmaktan çok sıkıldım. Bizde günümüzü bekliyoruz virüs kapıp ne zaman öleceğiz diye. Virüsten ölelim ne yapalım. Evde otursak da dışarı çıksak da bu virüse yakalanıyor. Bizde onun için dışarıya çıkıyoruz.”

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