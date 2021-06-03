Uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu

Sağlık Bakanlığının "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, 3 Haziran saat 19.45 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 17 milyon 10 bin 674, ikinci doz aşı 12 milyon 778 bin 463 oldu.
- Böylece toplam doz miktarı, 29 milyon 789 bin 137 olarak gerçekleşti.
İstanbul'da birinci doz aşı sayısı 2 milyon 868 bin 604, ikinci doz aşı sayısı 2 milyon 31 bin 659 toplamda 4 milyon 900 bin 263, Ankara'da birinci doz aşı sayısı 1 milyon 393 bin 915, ikinci doz aşı sayısı 1 milyon 70 bin 126 toplamda 2 milyon 464 bin 41, İzmir'de ise birinci doz aşı sayısı 1 milyon 150 bin 12, ikinci doz aşı sayısı 888 bin 683, toplamda 2 milyon 38 bin 695 doz olarak kayıtlara geçti.