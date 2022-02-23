Koronavirüs Uzmanlar araştırdı Omicronun ölüm oranı Deltadan yüzde 75 az
TÜRKİYE

Uzmanlar araştırdı: Omicron'un ölüm oranı Delta'dan yüzde 75 az

Güney Kore Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (KDCA), Kovid-19'un Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantından yüzde 75 daha az olduğunu belirtti.

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Haber Merkezi AA
Uzmanlar araştırdı: Omicronun ölüm oranı Deltadan yüzde 75 az
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KDCA, aralıktan bu yana yaklaşık 67 bin 200 Kovid-19 hastası üzerinde araştırma yürüttü.

Omicron varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının sırasıyla yüzde 0,38 ve 0,18 olduğu belirtilen araştırmada, Delta varyantının ciddi bir hastalığa yol açma ve ölüm oranının ise yüzde 1,4 ve 0,7 olduğu kaydedildi.

Araştırmada, Omicron varyantının, ciddi bir hastalığa yol açma veya ölüm oranının Delta varyantına göre yüzde 75 daha az olduğu belirtildi.

Omikron'un alt varyantı BA.2 KKTC’de tespit edildi
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Omikron'un alt varyantı BA.2 KKTC’de tespit edildi

Son beş hafta içinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden 1073 kişinin yüzde 56'sının ya aşılanmamış ya da sadece bir doz aşılanmış olduğuna işaret edilen araştırmada, ölümlerin yüzde 94'ünü, 60 yaş ve üstü kişilerin oluşturduğu aktarıldı.

KDCA, Omicron'un ülkede ocak ayının üçüncü haftasında baskın varyant haline geldiğini ve şubatın ilk haftasında yeni vakaların yüzde 90'ına yakınının Omicron olduğunu kaydetti.

Güney Kore'de son 24 saatte 90 bin 550 Kovid-19 vakası tespit edilirken, 58 kişi yaşamını yitirdi.

Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
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2019'un son günlerinde hayatımıza giren Koronavirüs (Kovid-19) son dönemde Omicron varyantı ile gündemde.<br><br>
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Omicron ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor.
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ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) Omicron belirtilerini tek tek sıraladı.
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Listede iki yeni semptom yer aldı. İşte detaylar...
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İKİ YENİ SEMPTOM<br><br>Sağlık uzmanları son dönemlerde kusma ve mide bulantısı yaşayan kişilerin sayısında bir artış olduğunu tespit etti.
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Koronavirüsün eski türevlerinin ayırt edilmesinin daha kolay olduğunu ifade eden uzmanlar Omicron'un daha çok soğuk algınlığı ile karıştırıldığını ifade ediyordu.<br><br>
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Delta varyantı gibi daha eski suşlardaki semptomlar; nefes darlığı, yeni ve sürekli bir öksürük, ateş etrafında yoğunlaşıyordu.<br><br>
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Omicronda ise, boğazda kaşınma, yorgunluk, kas ağrısı gibi semptomlar öne çıkıyordu.<br><br>
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İki yeni semptom ile birlikte Omicron'un varlığını daha kolay tespit edileceğini ifade eden uzmanlar bu belirtilere sahip olmanın mutlaka koronavirüse işaret etmediğinin de altını çizdi.<br><br>
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİNİN LİSTESİ GÜNCELLENDİ<br><br>ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezi, ABD'deki başlıca varyantlardan biri olarak Omicron'un varlığını yansıtmak için Covid 19 semptomları listesini güncelledi. Bunlar;<br><br><br>
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Ateş veya titreme<br>
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Öksürük
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Nefes darlığı veya nefes almada zorluk<br>
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Tükenmişlik
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Kas veya vücut ağrıları<br>
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Baş ağrısı<br>
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Yeni tat veya koku kaybı<br>
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Boğaz ağrısı<br>
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Tıkanıklık veya burun akıntısı<br>
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Mide bulantısı ya da kusma<br>
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İshal
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İngiltere merkezli NHS , önceki varyantlardan en yaygın üç semptomu listelemişti. Bunlar ise;<br><br>
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Yüksek ateş,<br><br>
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Öksürük ve tat veveya koku alma duyusunda bir kayıp veya değişiklik...
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Liste güncellendi: Omicron'un belirtilerine iki yeni semptom daha eklendi
İki yıldır koronavirüsün pençesindeki dünya bir kez daha alarma geçmiş durumda. Dünyada baskın hale gelen Omicron varyantı ile ilgili yeni detaylar da gelmeye devam ediyor. Omicron belirtileri arasına 2 semptom daha eklendi. Soğuk algınlığı ile benzer belirtiler göstermesi nedeni ile Omicron varyantının ayırt edilmesinde güçlük yaşanıyordu. Uzmanlar Omicron varyantının ayırt edici iki semptomunu daha açıkladı. ABD merkezli Hastalık Kontrol Merkezleri (CDC) ise bu belirtileri ekleyerek Omicron belirtilerini tek tek sıraladı. İşte omicron varyantının ana belirtileri...


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