Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Koronavirüs Uzmanlar uyardı AVMde yerde yemek restoranda yemekten daha riskli
TÜRKİYE

Uzmanlar uyardı: AVM'de yerde yemek restoranda yemekten daha riskli

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, restoran ve lokantaların önlerinde yere çökerek yemek yenmesinin, koronavirüs bulaşı açısından restoranlarda yemekten daha riskli olduğunu söyledi.

Haber Merkezi DHA
AVM’de yerde yemek yiyenler için tedbir alındı.
AVM’de yerde yemek yiyenler için tedbir alındı.

Koronavirüsle mücadele kapsamında yeni kısıtlamalar ile restoranlar içeriye müşteri almayıp sadece 'gel al' ve 'paket servisi' yaparak hizmet vermeye başladı.

Lokantalardan ve AVM'lerin yemek bölümlerinden yiyecek alanlar, bulundukları alandan ayrılmayıp yemeklerini sokakta, AVM'de yere çökerek yerken kalabalık oluşturmaya başladı.

Restoranlarda oturamayanlar büfelere akın ediyor
GÜNDEM
Restoranlarda oturamayanlar büfelere akın ediyor

VATANDAŞ YASAĞI ANLAYAMAMIŞ

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, oluşan bu kalabalığın koronavirüs bulaşı açısından riskli olduğunu söyledi. Prof. Dr. Ceyhan, normalde restoran ve kafelerde sandalyelerin yerlerini ayarlayarak sosyal mesafenin sağlanabildiğini belirterek, "Ama o görüntülerde görünen şey şu; tamamen mesafesiz ve maskelerini yemek yedikleri için çıkarıyorlar ve çok yakın mesafeden temas ediyorlar. Vatandaş demek ki neden bu yasağın çıktığını anlamamış. Onlar herhalde restoranda bir risk olduğunu düşünüyorlarmış. Dolayısıyla aldıkları şeyi bir arada yemenin risk oluşturduğunu anlamamışlar. Bazı yerlerde de restoranda çalışan birisi için de yer göstermek lazım. Açık alanda mesafenin sağlanacağı yerler oluşturmak lazım. Siz eğer insana çözüm göstermezseniz o bir şekilde yemek yemek zorunda" diye konuştu.
'RESTORANLARDA YEMEKTEN DAHA RİSKLİ'
Prof. Dr. Ceyhan, bu durumun oluşturduğu riske dikkat çekerek, "Buradaki risk insanlar bir maskesini çıkarıyor yemek yerken, iki, 'maskenizi çıkardığınız zaman en az 2 metre mesafeniz olsun' diyoruz, öyle bir mesafenin olmadığını görüyoruz. İnsanlar 30-40 santimetre yakınlıkta yemek yiyorlar. Restoranda olsa hiç değilse sandalyeler arasında bir mesafe sağlanır. Dolayısıyla restoranlarda yemekten daha riskli hale gelmiş şimdi" ifadesini kaydetti.
Alınan tedbirlere yenilerinin eklenmesi gerektiğini kaydeden Prof. Dr. Ceyhan, "Bu tedbirlere yenileri eklenerek mümkün olduğu kadar kısa sürede bu salgından kurtulmamız lazım. Mümkün olduğu kadar ek tedbirleri de geciktirmeden alıp kısa sürede, bunu toplumdaki sosyal hayatı mümkün kılacak sayılara indirmemiz gerekir" dedi.

Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
OYNAT 01:48
Pandemi nedeniyle masaların kaldırıldığı AVM'lerde vatandaş yerde yemek yedi
Koronavirüs tedbirleri kapsamında alışveriş merkezlerinde, kapalı alanda toplanmayı önlemeye yönelik yeme-içme alanlarında masalar kaldırıldı. Ancak vatandaşlar sipariş ettikleri yiyecekleri yerde yiyerek yasağı çiğnedi. O anlar vatandaşın kamerasına yansıdı.


Abone Ol Google News
5 bin konut yıkılacak

5 bin konut yıkılacak

​Yüzlerce kişi başvurunca Erdoğan talimatı verdi.
Çıldırtanmesajlar için son 5 gün

Çıldırtan
mesajlar için son 5 gün

​500 bin şikayet üzerine bakanlık harekete geçmişti.
Şaşırıp kaldılar: Koronavirüs hastalarından filyasyon ekibine ilginç davetler

Benzer bir eylem icra edilebilir.

Salgının merkezinden<br>korkutan araştırma

Salgının merkezinden
korkutan araştırma

ABD'de 20 Ocak'a kadar koronavirüs vakaları ikiye katlanabilir.

Askerine<br>bile acımamış!

Askerine
bile acımamış!

​Cephede görevli Ermeni doktordan çarpıcı itiraf.

'Sizi çok seviyoruz'

'Sizi çok seviyoruz'

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, üç yaşındaki Ayda bebek ile görüştü.
Yeni başkanı<br>belirleyecek Türk

Yeni başkanı
belirleyecek Türk

ABD'deki seçimlerin ardından bir ilk de gerçekleşti.
16 adrese<br>şafak operasyonu

16 adrese
şafak operasyonu

Polis ​uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.
Aşı olanlar dikkat

Aşı olanlar dikkat

Prof. Dr. Hakan Oğuztürk'ten önemli uyarılar.
Yeni reform<br>dönemi başlıyor

Yeni reform
dönemi başlıyor

İletişim Başkanı Altun değerlendirmelerde bulundu.
Kumpasçılar Yüce Divan’da

Kumpasçılar Yüce Divan’da

​Örgüt talimatıyla imza attıkları kararların hesabını verecekler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.