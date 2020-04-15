Uzmanlar uyardı: Salgın tekrarlayabilir, sosyal mesafe 2022'ye kadar sürsün
Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından yayınlanan rapor endişe yarattı. Koronavirüsün kış aylarında tekrarlayarak yeniden salgına dönme ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, sosyal mesafe kurallarının 2022 yılına kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.
Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs, dünya genelinde 100 binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Salgına karşı ülkeler her türlü önlemi almaya çalışıyor. Onların en önemlisi ise virüsün bulaşma hızını minimuma indirme için alınan sosyal mesafe kuralları.
Tekrarlama ihtimali çok yüksek
ABD'deki Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli. Bloomberg’im haberine göre; Harvard’da yapılan araştırma kapsamında koronavirüsün önceki iki tip virüs salgınına kıyasla tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.
Araştırmacılar, önümüzdeki süreçte virüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabileceğini, bu olasılığa karşı 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını gerektiği konusunda uyardı.