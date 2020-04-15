Koronavirüs Uzmanlar uyardı Salgın tekrarlayabilir, sosyal mesafe 2022ye kadar sürsün
DÜNYA

Uzmanlar uyardı: Salgın tekrarlayabilir, sosyal mesafe 2022'ye kadar sürsün

Harvard Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı tarafından yayınlanan rapor endişe yarattı. Koronavirüsün kış aylarında tekrarlayarak yeniden salgına dönme ihtimalinin olduğunu belirten uzmanlar, sosyal mesafe kurallarının 2022 yılına kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini söyledi.

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Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve küresel bir salgına dönüşen koronavirüs, dünya genelinde 100 binlerce kişinin ölümüne neden oldu. Salgına karşı ülkeler her türlü önlemi almaya çalışıyor. Onların en önemlisi ise virüsün bulaşma hızını minimuma indirme için alınan sosyal mesafe kuralları.

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Tekrarlama ihtimali çok yüksek

ABD'deki Harvard Üniversitesi’nde görev alan araştırmacılara göre, sosyal mesafe kuralları 2022'ye kadar tamamen ya da kısmen uygulanmaya devam etmeli. Bloomberg’im haberine göre; Harvard’da yapılan araştırma kapsamında koronavirüsün önceki iki tip virüs salgınına kıyasla tekrarlayan kış salgınına dönme ihtimali olduğu sonucuna ulaştı.

Kavga edenlere sosyal mesafe cezası: Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler
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Kavga edenlere sosyal mesafe cezası: Kişi başı 3 bin 150 TL ödeyecekler

İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
FOTOĞRAF 12
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle alınan önlemler kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü ile özellikle kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara “sokağa çıkma yasağı” uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda ilçe genelinde çalışmalarına hız kesmeden devam eden Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kasımpaşa Polis Merkezi Amirliği ekipleri, semt genelinde denetimlerde bulundu.
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Denetimler kapsamında Kasımpaşa Büyük Camii’nin sokağında bir grubun sosyal mesafeye uyulmadığı görüldü.
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Sosyal mesafe uyarısı için gelen polis uyuşturucu buldu <br> <br> Bunun üzerine şahısları uyarmak için yanlarına giden polis, şüpheli hareketler sergilediklerini fark etti. Kurulan tezgahtaki çantalarda aramalar gerçekleştiren polis, herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Aramalara devam eden polis, şahsın oturduğu taşın altına gizlenmiş çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi.
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Uyuşturucunun bulunmasının ardından şüphelilerin üstleri arandı. Yapılan aramalarda ise 3 şüphelinin üstünde kağıt parçalarına gizlenmiş satışa hazır çok miktarda bonzai bulundu.
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Aramaların ardından uyuşturucu maddelere el konulurken, 3 şüpheli ise gözaltına alındı.
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Mesafeye uymadıkları için de para cezası <br> <br> Gözaltına alınan Samet E, Hüseyin Y. ve Serkan K. sağlık kontrolünden geçirilmesi sonrasında ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Adli işlemleri yapılan şahıslara ayrıca “Hıfzıssıhha Kanunu ve tedbirlerine uymamak” gerekçesiyle 1000’er lira idari para cezası kesildi.
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İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Title
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
İstanbul’un göbeğinde sosyal mesafe uygulamasında torbacılara suçüstü
Koronavirüs salgını nedeniyle 20 yaş altı ve 65 yaş üzeri vatandaşlar için getirilen sokağa çıkma yasağı uygulaması kapsamında Kasımpaşa'da denetim yapan polis, sosyal mesafeye uymayan bir grubun yanına gitti. Şahısların şüpheli hareketler sergilemesi üzerine arama yapan polis, çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirdi. Polis 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

İkinci bir dalga olabilir

  • Araştırmacılar, önümüzdeki süreçte virüsün ikinci dalga olarak karşımıza çıkabileceğini, bu olasılığa karşı 2022 yılına kadar sosyal mesafe uygulamasının yürürlükte kalmasını gerektiği konusunda uyardı.
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