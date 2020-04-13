Uzmanlar uyardı: Virüs ayakkabı tabanından yayılıyor

Çin'de yapılan bir araştırmada sağlık personellerinin ayakkabılarının çoğunda virüs tespit edildi.

Uzmanlar tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre koronavirüs ayakkabı tabanlarından yayılıyor. Vuhan'daki Huoshenshan Üniversite'sinin hasta koğuşlarından alınan örneklerde virüsün en çok zeminlerde yoğunlaştığı görüldü.

Çin'deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nden gelen rapora göre yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlık personelinin yarısının ayakkabılarında koronavirüs tespit edildi. Uzmanlar sağlık çalışanlarını ayakkabılarını dezenfekte etmesi yönünde uyarıyor.

Yapılan araştırmada enfekte hastaların hiç girmediği hastane kısımlarından da örnek alındığı ve doktor ve hemşirelerin ayakkabıları ile virüsü taşıdığı ortaya çıktı.